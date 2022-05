【KTSF】

估計目前的聯邦學生貸款高達1.6萬億元,白宮正考慮免除部份的聯邦學生貸款,但專家擔心可能會進一步刺激通脹。

總統拜登表示,他計劃在未來幾個星期宣布聯邦學生貸款的紓困計劃,民主黨人建議,每名學生免除5萬元聯邦貸款,但拜登認為這個金額太高。

他競選總統時曾經承諾,免除公立大學部份學生大約兩成的聯邦貸款,以及建議社區學院學費全免,事實上在疫情期間,學生可以暫停還款。

不過專家指,取消所有聯邦學生貸款,有可能抬高每年的通脹率0.1至0.5個百分點。

