美國據報叫停拜登任內首項對台軍售 涉俄烏戰事影響軍工業產能

台灣傳媒報道,美國國務院叫停總統拜登上台後首項對台軍售案,40架新型自走炮的軍售項目取消,理由是俄烏戰事影響軍工業產能。

美國於去年8月宣布對台出售40輛M109A6新型自走炮,是美國炮兵部隊的主力火炮。連同近1700套炮彈強化套件、先進炮兵戰術數據系統等,涉及共7億5千萬美元,是拜登政府首項對台軍售案。

原先預計首批8輛自走炮明年交付台方,台灣傳媒報道,軍方近日向立法委員披露接獲美國國務院通知,受俄烏戰事影響,無法供應自走炮。台方提出把整項軍購案押後至2028年,但美方要求立即停止。

台灣的國防部回應則指,自走炮因生產線問題,美方稱最快2026年後才能付運。雙方會繼續溝通研究替代方案,符合作戰實際需要。

報道又引述消息稱,拜登政府對台軍售的態度有轉變,必須要符合不對稱作戰的需求,並調整軍事合作優先順序。早前亦要求台方停止推動未正式對外公布的反潛直升機採購案。

海軍及陸軍原先預計分別於今年及2024年,獲美方提供肩托式刺針導彈,亦可能要延遲付運。海軍司令部向立法院提交的報告沒提及時間表,稱正跟對美方協調。若無法如期交付,會延遲付款。

法新社早前報道,美國向烏克蘭提供了千多枚刺針導彈,令庫存大減。生產商雷神表示,由於缺乏零件,要到明年以後才可再加速生產刺針。

