亞速鋼鐵廠平民暫時撤離至烏東地區

烏克蘭總統澤連斯基指,南部馬里烏波爾亞速鋼鐵廠已撤走首批100名平民,周一會在中部扎波羅熱與他們見面。而美國眾議院議長佩洛西突然到訪烏克蘭,承諾美國將支持基輔直至戰鬥結束。

首批由南部馬里烏波爾亞速鋼鐵廠撤離的婦孺,漏夜抵達30公里外的烏東頓巴斯地區一處村落。他們由紅十字會和聯合國人員,協助乘車繼續撤離往基輔政府控制的中部扎波羅熱。

俄羅斯國防部稱周末這兩天在鋼鐵廠附近共撤離40多個平民。烏方官員指只有少數人已撤離,雖然有一線希望,但情況仍非常困難,還有500多名傷兵等候治療。

衛星圖片顯示,亞速鋼鐵廠在俄軍密集攻勢下主要設施嚴重損毀。

俄軍發放片段,宣稱用寶石導彈摧毀南部敖德薩軍用機場一個飛機庫,聲稱這處儲存了由歐美運送的彈藥和武器。

美國眾議院議長佩洛西突然率團訪問烏克蘭首都基輔,總統澤連斯基在場迎接,是繼國務卿布林肯和防長奧斯汀後,一星期內再有美國政要出訪烏克蘭。

佩洛西稱此行是要感謝澤連斯基為自由而戰、為所有人而戰,強調美國承諾支持烏克蘭直至戰鬥結束。澤連斯基則指,美國帶頭支持烏克蘭對抗俄羅斯侵略,感謝美國協助保護烏克蘭的主權和領土完整。

