舊金山當局破獲涉嫌收買賊贓集團 拘捕兩人

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舊金山（三藩市）地檢處與警方以及州執法部門合作，展開一個名為「ABC」的行動，破獲一個涉嫌收買賊贓的集團，拘捕了兩個人。

舊金山地檢處指出，加州酒精飲品管理局上月收到舊金山警方，以及Nordstrom’s百貨公司，防止財物損失小組的線報，懷疑有人在舊金山三街夾Market街一間賣酒的商店收買賊贓，而這些被盜竊的商品來自Nordstrom’s。

州執法部門派出一名臥底探員在兩個不同的場合向兩個嫌疑人，出售賊贓，確定嫌疑人在自己工作場所購買賊贓後，加州酒精飲品管理局與地檢處的特別調查組，以及警方合作調查，最後拘捕及起訴兩名疑犯。

地檢處起訴疑犯Allala Mouaizi 4項企圖收受或購買贓物的重罪，另外起訴疑犯Said Mahtout一項企圖佔有贓物的輕罪。

舊金山地檢官博徹思去年4月成立地檢處特別調查組，專門與警方合作，打擊有組織零售盜竊等複雜的罪案，這宗案件仍在調查中，目前沒有證據顯示，疑犯的工作場所Zain’s Liquors與案件有關。

地檢處指出，商店的老闆並不知道有員工在店鋪裡購買贓物。

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