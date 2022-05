舊金山當局破獲涉嫌收買賊贓集團 拘捕兩人

【KTSF】

舊金山(三藩市)地檢處與警方以及州執法部門合作,展開一個名為「ABC」的行動,破獲一個涉嫌收買賊贓的集團,拘捕了兩個人。

舊金山地檢處指出,加州酒精飲品管理局上月收到舊金山警方,以及Nordstrom’s百貨公司,防止財物損失小組的線報,懷疑有人在舊金山三街夾Market街一間賣酒的商店收買賊贓,而這些被盜竊的商品來自Nordstrom’s。

州執法部門派出一名臥底探員在兩個不同的場合向兩個嫌疑人,出售賊贓,確定嫌疑人在自己工作場所購買賊贓後,加州酒精飲品管理局與地檢處的特別調查組,以及警方合作調查,最後拘捕及起訴兩名疑犯。

地檢處起訴疑犯Allala Mouaizi 4項企圖收受或購買贓物的重罪,另外起訴疑犯Said Mahtout一項企圖佔有贓物的輕罪。

舊金山地檢官博徹思去年4月成立地檢處特別調查組,專門與警方合作,打擊有組織零售盜竊等複雜的罪案,這宗案件仍在調查中,目前沒有證據顯示,疑犯的工作場所Zain’s Liquors與案件有關。

地檢處指出,商店的老闆並不知道有員工在店鋪裡購買贓物。

