Hayward市在5月5日有條例出台,根據新例,Hayward業主需要對房產上的非法煙花行為負責。

本月較早時,Hayward市議會一致批准更新後的滋擾條例,今後舉辦煙花活動的業主可被起訴,第一次違例罰款1,200元,第二次違例罰款3,000元,第三次違例就重罰5,000元。

如果煙花活動由市府執法人員目擊,或由公眾檢舉並得到市府確認,市府就會發出傳票。

此外,在Hayward範圍放煙花或售賣煙花的人,警方有可能提出刑事起訴。

Hayward民眾舉報非法煙花活動,可撥打(510) 293-7000,而通報煙花火警就要打911。

