【KTSF 韓千繪報導】

美國食品及藥物管理局(FDA)表示,錯誤的醫療信息,是美國醫療事故致死的主要原因。

FDA的醫學專家Robert Califf週五在德州奧斯汀舉行的衛健記者協會年度會議上表示,他認為醫療錯誤信息和虛假信息,在美國是一個嚴重問題,尤其是涉及冠狀病毒。

他還指出,雖然目前仍無法準確記錄當中的關係,但美國人的預期壽命下降,至少有部份原因歸咎於虛假信息。

現在美國人的預期壽命比其他富裕國家要少5年。

Califf說,他身為FDA專員,其中一項長期優先事項就是要對付錯誤醫療信息。

