消息指歐盟計劃年內禁俄石油進口 德國望數月內找到替代品

【有線新聞】

消息指歐盟傾向年底前禁止進口俄羅斯石油，其中德國表示可望在數個月內找到替代品，完全切斷對俄羅斯油產品的依賴。

歐盟早前已決定8月起禁止進口俄羅斯煤炭，報道指歐盟正草擬第六輪制裁，重點針對俄羅斯石油和銀行。

烏俄戰事爆發以來，德國面對多方壓力，要求減少俄羅斯能源進口。總理朔爾茨的顧問透露，德國政府支持實施石油禁令，但需要數個月緩衝期，減少對俄進口石油的依賴。

德國經濟和氣候保護部長哈貝克指，德國正逐步降低從俄羅斯進口能源的比率，石油和煤炭已分別減至12%和8%。哈貝克說，德國可以從其他國家進口石油和煤，可望在夏季完結前切斷對俄的依賴。

至於天然氣，進口比率已由俄軍揮軍前的一半降至35%。當局計劃加快建設液態天然氣管道，最快今明兩年開始運作，從其他國家進口。

預料有德國支持，制裁方案遇到的阻力會較小。但歐盟官員透露部分成員國，包括奧地利、匈牙利、意大利和斯洛伐克，關注對石油價格的影響，對方案有保留。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。