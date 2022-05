消息指歐盟計劃年內禁俄石油進口 德國望數月內找到替代品

【有線新聞】

消息指歐盟傾向年底前禁止進口俄羅斯石油,其中德國表示可望在數個月內找到替代品,完全切斷對俄羅斯油產品的依賴。

歐盟早前已決定8月起禁止進口俄羅斯煤炭,報道指歐盟正草擬第六輪制裁,重點針對俄羅斯石油和銀行。

烏俄戰事爆發以來,德國面對多方壓力,要求減少俄羅斯能源進口。總理朔爾茨的顧問透露,德國政府支持實施石油禁令,但需要數個月緩衝期,減少對俄進口石油的依賴。

德國經濟和氣候保護部長哈貝克指,德國正逐步降低從俄羅斯進口能源的比率,石油和煤炭已分別減至12%和8%。哈貝克說,德國可以從其他國家進口石油和煤,可望在夏季完結前切斷對俄的依賴。

至於天然氣,進口比率已由俄軍揮軍前的一半降至35%。當局計劃加快建設液態天然氣管道,最快今明兩年開始運作,從其他國家進口。

預料有德國支持,制裁方案遇到的阻力會較小。但歐盟官員透露部分成員國,包括奧地利、匈牙利、意大利和斯洛伐克,關注對石油價格的影響,對方案有保留。

