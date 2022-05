【KTSF】

美國疾病防控中心(CDC)正在調查最近發生的罕見兒童肝炎病例。

CDC週五公佈了一些病例的臨床細節,在全國四個州至少報告了18宗案例,第一批病例來自阿拉巴馬州,包括9名兒童醫院的住院患者,這些兒童患有急性肝炎,但病因不明。

根據CDC的報告,所有患者的肝炎病毒檢測結果均為陰性,但腺病毒檢測結果為陽性,腺病毒是常見病毒,能導致一系列的疾病,也會導致免疫功能低下的兒童患肝炎。

三名患者之後發展為急性肝功能衰竭,經過治療他們現在都在康復。

CDC建議醫療人員,對患有未知病因肝炎的兒童進行腺病毒檢測。

