舊金山北岸區週三晚上發生有人駕駛一輛被盜竊的汽車撞警車的事件,嫌犯之後在華埠被捕。

警方表示,週三晚上9點37分接報,有人在北岸區的Grant Avenue和Green街交界處一帶,開著一輛被報失、並涉及幾宗盜竊案的轎車。

警方意圖攔截該輛轎車,但是司機沒有停下,警方之後透過警方廣播,在Union和Montgomery街一帶找到汽車,司機企圖離開的時候,兩次撞到警車,導致其中一名警員受傷,然後在華埠邊緣的Columbus Avenue和Broadway交界處,再撞到一輛私家車。

司機之後棄車逃跑,警員成功將他逮捕,並在車中找到一個子彈匣。

被捕的是24歲的舊金山男子Robert Sonza,他將面對駕駛被盜竊汽車、襲警等多項控罪。

