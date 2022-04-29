【KTSF 吳倩妤報導】

美國今年首季經濟增長意外出現萎縮，但週四有多間公司公布的業績都理想，抵消投資者的憂慮。

商務部表示，由於疫情惡化，打擊經濟活動，加上貿赤顯著擴大，首季GDP按年意外跌1.4%，是兩年來首次萎縮，與經濟師原先估計增長1%背馳，無法延續去年第四季增6.9%的強勁勢頭。

當中個人消費增加2.7%，遜預期增長3.5%。

總統拜登發表聲明，把經濟收縮歸咎於技術因素、全球疫情挑戰、俄羅斯入侵烏克蘭及環球通脹，同時提到就業、消費開支和投資保持強勁。

業績消息方面，蘋果公司公布截止至3月底季度，收入報972.8億美元，按年增長8.59%，高於分析員預期的938.9億元。

亞馬遜公布第一季度業績，由於經營收益按年急降，加上銷售預測疲弱，市後延長交易時段，股價一度急跌超過一成。

晶片製造商Intel公布的首季業績，符合分析員估計，但次季預測較市場預期差，消息拖累盤後股價受壓，Intel股價在後市延長交易時段跌4%。

數據消息方面，勞工部公布截至4月23日止一週，首次申領失業救濟人數減少5000人減至18萬人，符合市場預期。

而截至4月16日為止，持續申領救濟人數降1000人，報140.8萬人，是70年代初以來最低水平，顯示就業市場仍然穩健。

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