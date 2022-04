【KTSF 吳倩妤報導】

美國今年首季經濟增長意外出現萎縮,但週四有多間公司公布的業績都理想,抵消投資者的憂慮。

商務部表示,由於疫情惡化,打擊經濟活動,加上貿赤顯著擴大,首季GDP按年意外跌1.4%,是兩年來首次萎縮,與經濟師原先估計增長1%背馳,無法延續去年第四季增6.9%的強勁勢頭。

當中個人消費增加2.7%,遜預期增長3.5%。

總統拜登發表聲明,把經濟收縮歸咎於技術因素、全球疫情挑戰、俄羅斯入侵烏克蘭及環球通脹,同時提到就業、消費開支和投資保持強勁。

業績消息方面,蘋果公司公布截止至3月底季度,收入報972.8億美元,按年增長8.59%,高於分析員預期的938.9億元。

亞馬遜公布第一季度業績,由於經營收益按年急降,加上銷售預測疲弱,市後延長交易時段,股價一度急跌超過一成。

晶片製造商Intel公布的首季業績,符合分析員估計,但次季預測較市場預期差,消息拖累盤後股價受壓,Intel股價在後市延長交易時段跌4%。

數據消息方面,勞工部公布截至4月23日止一週,首次申領失業救濟人數減少5000人減至18萬人,符合市場預期。

而截至4月16日為止,持續申領救濟人數降1000人,報140.8萬人,是70年代初以來最低水平,顯示就業市場仍然穩健。

