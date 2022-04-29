美國今年首三個月經濟收縮 專家指暫無須恐慌

【KTSF 朱慧琪報導】

美國今年首三個月經濟收縮，打破美國經濟連續六個季度的增長，儘管有人擔心有進一步下降的風險，但專家表示沒有必要恐慌。

美國的GDP在首季度，按年意外收縮1.4%，國民生產總值GDP，是衡量經濟的關鍵指標。

聯儲局週四公佈的數據顯示，今年第一季，是自2020年疫情以來最差的經濟季度。

拜登說：「我認為國家有巨大的經濟增長，我們經濟受到新型肺炎及抗疫封鎖的影響。」

那是甚麼導致GDP下降？

Moody’s Analytics首席經濟師Mark Zandi說：「問題是汽車價格上升，雜貨店物價上升，這些原因讓人煩惱。」

消費開支增加代表通漲上升，而俄烏戰爭導致油價高企，更令美國人的荷包受損。

美國財政部長耶倫說：「最近全球疫情，以及俄國入侵烏克蘭，造成巨大經濟衝擊和破壞，這些必須解決。」

如果連續兩個季度的GDP下降，通常就意味著經濟衰退，但專家表示，現在還不是恐慌的時候，至少現在還未是。

拜登說：「目前沒人預測經濟衰退，他們某些人在預測，2023年可能會出現經濟衰退，我對此很擔心。」

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