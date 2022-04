美國今年首三個月經濟收縮 專家指暫無須恐慌

【KTSF 朱慧琪報導】

美國今年首三個月經濟收縮,打破美國經濟連續六個季度的增長,儘管有人擔心有進一步下降的風險,但專家表示沒有必要恐慌。

美國的GDP在首季度,按年意外收縮1.4%,國民生產總值GDP,是衡量經濟的關鍵指標。

聯儲局週四公佈的數據顯示,今年第一季,是自2020年疫情以來最差的經濟季度。

拜登說:「我認為國家有巨大的經濟增長,我們經濟受到新型肺炎及抗疫封鎖的影響。」

那是甚麼導致GDP下降?

Moody’s Analytics首席經濟師Mark Zandi說:「問題是汽車價格上升,雜貨店物價上升,這些原因讓人煩惱。」

消費開支增加代表通漲上升,而俄烏戰爭導致油價高企,更令美國人的荷包受損。

美國財政部長耶倫說:「最近全球疫情,以及俄國入侵烏克蘭,造成巨大經濟衝擊和破壞,這些必須解決。」

如果連續兩個季度的GDP下降,通常就意味著經濟衰退,但專家表示,現在還不是恐慌的時候,至少現在還未是。

拜登說:「目前沒人預測經濟衰退,他們某些人在預測,2023年可能會出現經濟衰退,我對此很擔心。」

