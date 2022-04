【KTSF】

在疫情開始以來,全美每一千人便有三個人染疫死亡。

全美人口三億三千萬,在過去兩年,接近一百萬人染疫死亡,新型冠狀病毒對65歲或以上長者尤其致命,大約四份三的死亡個案屬於這個年齡組別。

每一千位長者就有12人感染新型肺炎死亡。

根據CDC數據,在2020和2021年,新型肺炎是全美第三大殺手。

