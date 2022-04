聯合國秘書長訪烏克蘭 基輔續遭俄軍導彈攻擊

【KTSF 韓千繪報導】

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭進入第9週,聯合國秘書長古特雷斯週四到烏克蘭基輔郊外,發生屠殺慘案的布查鎮視察,就在古特雷斯到訪基輔的期間,基輔繼續遭到俄國的導彈攻擊,烏克蘭總統澤連斯基表示,這是俄國在羞辱聯合國,之前他已經認為安理會可以解散了,究竟聯合國在這場戰爭中能做些什麼。

聯合國正在努力緩和俄烏戰事面臨的緊張局勢,和平解決烏克蘭危機,週二,古特雷斯訪問了莫斯科,並與俄羅斯總統普亭舉行了會談,隨後轉到烏克蘭,與總統澤連斯基會見。

聯合國負責人早些時候接受訪問時說,「在21世紀,一場戰爭是無法接受的”,古特雷斯週三抵達烏克蘭後發推文說,聯合國將繼續努力擴大人道救援,並確保平民從衝突地區撤離,他敦促盡早結束這場戰爭,這樣對烏克蘭、俄羅斯和世界都越好。

他週四也到發生大屠殺的布查鎮視察,早前平民陳屍街頭的照片,引發了全世界的憤怒,俄軍在當地的暴行被視為戰爭罪行。

在緊鄰基輔的伊爾平,聯合國估計當地有70%建設被俄羅斯襲擊摧毀,古特雷斯談到了戰爭的殘暴,對無辜者的影響最大。

古特雷斯說:「這種可怕的情況,表明發生了不幸的事情,真實是平民總是付出最慘痛的代價,無辜的平民住在這些樓宇中,他們為一場他們根本沒有參與的戰爭,付出了最高的代價,這是全世界每個人都應該記住的事情,一有戰爭,平民付出的代價最高

秘書長譴責針對平民的「邪惡”行為,並強調要徹底調查和追究刑事責任的重要性,他表示,完全支持國際刑事法院調查俄羅斯是否犯有戰爭罪。

說:「我完全支持國際刑事法院,並呼籲俄羅斯聯邦接受與國際刑事法院合作,但當我們談論戰爭罪時,我們不能忘記最嚴重的罪行就是戰爭本身

古特雷斯這次俄烏之行,會發揮多大的斡旋效果還有待觀察,但戰爭爆發以來,聯合國的功能則遭到質疑。

聯大先後通過兩項決議,分別要求俄國立即停止在烏克蘭的軍事行動,和要求保護平民,但俄國置之不理,隨後聯大又通過決議,把俄國趕出人權理事會,對俄國也是不痛不癢,在安理會對俄國的譴責案,則被俄國否決,這引起了爭議,烏克蘭總統澤連斯基就認為,這樣子的安理會倒不如解散吧。

對此,聯大在日前取得共識通過決議,表明五個常任理事國未來行使否決權,必須證明具有正當性,目的是讓英法美中俄五常為動用否決權,而付出較高的政治代價。

