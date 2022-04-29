聯合國秘書長訪烏克蘭 基輔續遭俄軍導彈攻擊

April 29, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(Facebook / Володимир Зеленський)

【KTSF 韓千繪報導】

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭進入第9週，聯合國秘書長古特雷斯週四到烏克蘭基輔郊外，發生屠殺慘案的布查鎮視察，就在古特雷斯到訪基輔的期間，基輔繼續遭到俄國的導彈攻擊，烏克蘭總統澤連斯基表示，這是俄國在羞辱聯合國，之前他已經認為安理會可以解散了，究竟聯合國在這場戰爭中能做些什麼。

聯合國正在努力緩和俄烏戰事面臨的緊張局勢，和平解決烏克蘭危機，週二，古特雷斯訪問了莫斯科，並與俄羅斯總統普亭舉行了會談，隨後轉到烏克蘭，與總統澤連斯基會見。

聯合國負責人早些時候接受訪問時說，「在21世紀，一場戰爭是無法接受的”，古特雷斯週三抵達烏克蘭後發推文說，聯合國將繼續努力擴大人道救援，並確保平民從衝突地區撤離，他敦促盡早結束這場戰爭，這樣對烏克蘭、俄羅斯和世界都越好。

他週四也到發生大屠殺的布查鎮視察，早前平民陳屍街頭的照片，引發了全世界的憤怒，俄軍在當地的暴行被視為戰爭罪行。

在緊鄰基輔的伊爾平，聯合國估計當地有70%建設被俄羅斯襲擊摧毀，古特雷斯談到了戰爭的殘暴，對無辜者的影響最大。

古特雷斯說：「這種可怕的情況，表明發生了不幸的事情，真實是平民總是付出最慘痛的代價，無辜的平民住在這些樓宇中，他們為一場他們根本沒有參與的戰爭，付出了最高的代價，這是全世界每個人都應該記住的事情，一有戰爭，平民付出的代價最高

秘書長譴責針對平民的「邪惡”行為，並強調要徹底調查和追究刑事責任的重要性，他表示，完全支持國際刑事法院調查俄羅斯是否犯有戰爭罪。

說：「我完全支持國際刑事法院，並呼籲俄羅斯聯邦接受與國際刑事法院合作，但當我們談論戰爭罪時，我們不能忘記最嚴重的罪行就是戰爭本身

古特雷斯這次俄烏之行，會發揮多大的斡旋效果還有待觀察，但戰爭爆發以來，聯合國的功能則遭到質疑。

聯大先後通過兩項決議，分別要求俄國立即停止在烏克蘭的軍事行動，和要求保護平民，但俄國置之不理，隨後聯大又通過決議，把俄國趕出人權理事會，對俄國也是不痛不癢，在安理會對俄國的譴責案，則被俄國否決，這引起了爭議，烏克蘭總統澤連斯基就認為，這樣子的安理會倒不如解散吧。

對此，聯大在日前取得共識通過決議，表明五個常任理事國未來行使否決權，必須證明具有正當性，目的是讓英法美中俄五常為動用否決權，而付出較高的政治代價。

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