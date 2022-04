全美房價及房租高居不下 對東西岸租客有何影響

【KTSF 周正鈞報導】

根據S&P’S全國房價指數,專家指出,全美樓價,買盤及租盤短期內都不會下跌,在這高樓價的環境之下,對西岸及東岸租客有甚麼的影響?

住在Los Angeles南邊Orange County的Erin McCarroll,收到業主的逐客令。

McCarroll是三個孩子的母親,除此之外,她正在與乳癌搏鬥中,將會做四次手術。

McCarroll說:「我感到好無助,就像被水淹沒,像我舉起雙手,但沒有辦法得到,這是很難堪。」

她住的Orange County,是全美最熱門、樓價最高的地區之一,McCarroll所住的一房公寓,租金由2600元加至2800元,但要加上醫治癌症的費用後,她沒有辧法再負擔。

南加大研究全球房屋價格的專家指出,短期看不到樓價及租金會下跌。

房地產專家Richard K. Green說:「租金不幸地會繼續上升,我看不到有下跌的因數,可能有機會下跌5%,如果利息繼續增加的話。」

租金在全國繼續上升,兩年內平均上升了20%,位於邁阿密Palm Beach區,租金的升幅就達到58%。

住在Florida Coral Gables的Sara Expinoza,就面臨業主加租106%的壓力,她居住在這三房公寓22年,在這裏養育他的兒子,Sara指,她現時所支付的1700元租金是低於市場,但新業主加租至3500元,就超出了她的預算。

Sara說:「這是全完是不合理,我猜想現時所有人都在議價,因為人們需要有棲身之所。」

Sara新租金預算是2800元,而她就在原有居所旁找到一個細一點的單位,但也超出她的預算400元。

Sara說:「這是很不合理,我覺得很不公平及令我不愉快。」

房貸利率上升達到5厘,加上強大的勞工市場,令人工上漲及通貨膨脹等等,都令樓價居高不下。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。