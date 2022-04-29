全美房價及房租高居不下 對東西岸租客有何影響

【KTSF 周正鈞報導】

根據S&P’S全國房價指數，專家指出，全美樓價，買盤及租盤短期內都不會下跌，在這高樓價的環境之下，對西岸及東岸租客有甚麼的影響？

住在Los Angeles南邊Orange County的Erin McCarroll，收到業主的逐客令。

McCarroll是三個孩子的母親，除此之外，她正在與乳癌搏鬥中，將會做四次手術。

McCarroll說：「我感到好無助，就像被水淹沒，像我舉起雙手，但沒有辦法得到，這是很難堪。」

她住的Orange County，是全美最熱門、樓價最高的地區之一，McCarroll所住的一房公寓，租金由2600元加至2800元，但要加上醫治癌症的費用後，她沒有辧法再負擔。

南加大研究全球房屋價格的專家指出，短期看不到樓價及租金會下跌。

房地產專家Richard K. Green說：「租金不幸地會繼續上升，我看不到有下跌的因數，可能有機會下跌5%，如果利息繼續增加的話。」

租金在全國繼續上升，兩年內平均上升了20%，位於邁阿密Palm Beach區，租金的升幅就達到58%。

住在Florida Coral Gables的Sara Expinoza，就面臨業主加租106％的壓力，她居住在這三房公寓22年，在這裏養育他的兒子，Sara指，她現時所支付的1700元租金是低於市場，但新業主加租至3500元，就超出了她的預算。

Sara說：「這是全完是不合理，我猜想現時所有人都在議價，因為人們需要有棲身之所。」

Sara新租金預算是2800元，而她就在原有居所旁找到一個細一點的單位，但也超出她的預算400元。

Sara說：「這是很不合理，我覺得很不公平及令我不愉快。」

房貸利率上升達到5厘，加上強大的勞工市場，令人工上漲及通貨膨脹等等，都令樓價居高不下。

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