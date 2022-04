【KTSF 朱慧琪報導】

舊金山(三藩市)市長布里德週五宣佈,擴大舊金山免費贈送尿片計劃,會向所有受惠於Medi-Cal醫療福利的舊金山低收入家庭,免費贈送嬰幼兒尿片,受惠家庭將增加一倍。

舊金山免費贈送尿片計劃,原本只限提供給CalWORKs及CalFresh的合資格家庭,擴大服務範圍之後,所有擁有Medi-Cal,俗稱「白卡」的舊金山低收入家庭,包括無證移民家庭也可受惠。

這意味著在舊金山所有接受公共福利、有3歲以下兒童的低收入家庭,都可以通過舊金山尿片計劃得到免費嬰幼兒尿片。

當局指,家長平均每個月要花費80至100元買尿片,這項計劃可減輕低入家庭的財政負擔。

想知道哪個地點可以領取免費尿片,請點擊:Sfdiaperbank.org/locations

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。