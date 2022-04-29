舊金山華埠30間商店將推出特別優惠慶祝母親節

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山（三藩市）振興經濟的活動一浪接一浪，適逢下星期是母親節，華埠30間商店將推出特別優惠，刺激消費的同時，亦希望向所有母親表達謝意。

華埠超過30間商店，包括11間食肆、13間珠寶禮品及6間乾貨及個人護理，在安老自助處的協助下，推出一個名叫「華埠母親節優惠周」的活動，從下星期一5月2日開始，至5月8日母親節當日，各商店將會推出不同的優惠來吸引顧客。

安老自助處代表胡啟華（Kifer Wu）說：「安老自助處一直以來都沒有類似的活動，今次亦是第一次，亦因為過去疫情兩年至三年，很多商家比較缺失人流，我們藉著這個母親節機會，希望可以帶客人回來華埠。」

珍寶參茸藥行老闆娘雷春瑂說：「其實我們對這間店舖很有感情，感情真的很深厚。」

珍寶參茸藥行在華埠Kearny街開了30多年，雷春瑂雖然在6年前才接手藥行，但對店舖及社區始終有一份情意結，認為自己有責任為華埠的復甦出一分力。

今次的優惠周，珍寶的中醫師每日將會為首15名女性顧客提供義診，並送出膏藥貼。

雷春瑂表示，疫情期間，相信大家都知道，要保持身體健康，不只是做足防疫工作，更重要的是平日的調理及保養身體，加上媽媽的責任重大，兼顧家庭及工作，相信累積不少壓力，因此希望透過義診，讓一些媽媽了解自己身體的情況。

雷春瑂說：「最主要是出於我自己對媽媽那種愛，還有敬佩，我真的很佩服做母親，我自己都是一個媽媽，經歷過才體會到做媽媽很不容易，我想藉著這個母親節，感謝所有媽媽對我們的付出，她們給我們很多愛，希望我可以回報她們。」

疫情令華埠很多商店的生意大受打擊，雷春瑂的藥行都不例外，她指出，親身來光顧的客人的確少了很多，但客人對中藥的需求，反而為她開出一條新道路，雷春瑂疫情間開始將中藥送上門給顧客。

雷春瑂說：「是的，整個經營模式更多是去郵寄，還有去送貨，我們有Drop off服務提供給之前的客人，讓他們在疫情期間，平時服用的中藥可以及時有一個補給。」

除此之外，優惠周舉行期間，每天隨機有10間參與商店，將會向首10位顧客送出一支康乃馨。

包括位於Grant街的龍船珠寶店，珠寶店大半年前曾遭爆竊，損失慘重，老闆本來萌生退休念頭，但因為業主願意減租，珠寶店決定再做多兩年，今次母親節，龍船珠寶店將提供折扣優惠。

想知道哪一間商店當日會送花，可以上到安老的網站上查詢。

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