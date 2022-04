舊金山華埠30間商店將推出特別優惠慶祝母親節

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山(三藩市)振興經濟的活動一浪接一浪,適逢下星期是母親節,華埠30間商店將推出特別優惠,刺激消費的同時,亦希望向所有母親表達謝意。

華埠超過30間商店,包括11間食肆、13間珠寶禮品及6間乾貨及個人護理,在安老自助處的協助下,推出一個名叫「華埠母親節優惠周」的活動,從下星期一5月2日開始,至5月8日母親節當日,各商店將會推出不同的優惠來吸引顧客。

安老自助處代表胡啟華(Kifer Wu)說:「安老自助處一直以來都沒有類似的活動,今次亦是第一次,亦因為過去疫情兩年至三年,很多商家比較缺失人流,我們藉著這個母親節機會,希望可以帶客人回來華埠。」

珍寶參茸藥行老闆娘雷春瑂說:「其實我們對這間店舖很有感情,感情真的很深厚。」

珍寶參茸藥行在華埠Kearny街開了30多年,雷春瑂雖然在6年前才接手藥行,但對店舖及社區始終有一份情意結,認為自己有責任為華埠的復甦出一分力。

今次的優惠周,珍寶的中醫師每日將會為首15名女性顧客提供義診,並送出膏藥貼。

雷春瑂表示,疫情期間,相信大家都知道,要保持身體健康,不只是做足防疫工作,更重要的是平日的調理及保養身體,加上媽媽的責任重大,兼顧家庭及工作,相信累積不少壓力,因此希望透過義診,讓一些媽媽了解自己身體的情況。

雷春瑂說:「最主要是出於我自己對媽媽那種愛,還有敬佩,我真的很佩服做母親,我自己都是一個媽媽,經歷過才體會到做媽媽很不容易,我想藉著這個母親節,感謝所有媽媽對我們的付出,她們給我們很多愛,希望我可以回報她們。」

疫情令華埠很多商店的生意大受打擊,雷春瑂的藥行都不例外,她指出,親身來光顧的客人的確少了很多,但客人對中藥的需求,反而為她開出一條新道路,雷春瑂疫情間開始將中藥送上門給顧客。

雷春瑂說:「是的,整個經營模式更多是去郵寄,還有去送貨,我們有Drop off服務提供給之前的客人,讓他們在疫情期間,平時服用的中藥可以及時有一個補給。」

除此之外,優惠周舉行期間,每天隨機有10間參與商店,將會向首10位顧客送出一支康乃馨。

包括位於Grant街的龍船珠寶店,珠寶店大半年前曾遭爆竊,損失慘重,老闆本來萌生退休念頭,但因為業主願意減租,珠寶店決定再做多兩年,今次母親節,龍船珠寶店將提供折扣優惠。

想知道哪一間商店當日會送花,可以上到安老的網站上查詢。

