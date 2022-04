Omicron變種比之前更具傳染性 病例正急升

【KTSF 萬若全報導】

衛生官員說,Omicron變種比之前具傳染性,病例正在急速上升,很可能在短時間內佔新病例的一半。

根據聯邦疾控中心(CDC)在紐約地區和東北部其他地區,Omicron BA.2.12.1亞變種病毒的個案激增,佔了所有病例將近60%,CDC最新估計,截至4月23日這個星期,BA.2.12.1約佔美國西部Omicron病例的15%。

洛杉磯縣的衛生官員說,相信BA.2.12.1可能在幾天內,佔加州陽性個案的一半。

灣區通報的個案激增,比加州其他大部分地區更為明顯,但目前尚不清楚原因。

截至本週,灣區每天每10萬居民通報約23例感染,而加州則是每10萬人中有14例。

聖克拉拉縣衛生總監Sara Cody認為,BA.2可能先在灣區出現,使得更具傳染性的亞變種,在灣區的個案比其他加州地區上升更快。

Cody補充說,由於太多人被感染,形同社區免疫,因此在一定程度上,可以抵抗下一個變種,但目前情況顯然尚未達到群體免疫,因為仍看到了病例上升。

自4月初以來,加州的Omicron病例增加了約70%,同期灣區的病例增加了155%。

衛生專家認為,主要是Omicron更具傳染性,但慶幸的是,不論是BA.2還是BA.2.12.1,病徵都比較輕,加州的住院人數仍然低,但民眾還是不要掉以輕心。

