奧克蘭聯合校區教師罷課抗議關校

奧克蘭(屋崙)聯合校區教師工會發動教師週五罷課,又舉行示威抗議關校,校區指今次罷課是非法,並且要求學生不要返校上課,因為沒有足夠代課老師。

奧克蘭聯合校區的教師週五舉行示威,抗議校區關閉11間學校,有些家長也聲援今次示威,教師工會指校區沒有履行承諾,仍然繼續關閉學校,對特別是非洲裔和低收入學生帶來衝擊。

工會主席Keith Brown說:「我們發現校區大部份委員沒有履行承諾,不會在最後關頭關閉學校

奧克蘭校區指,今次罷課是非法,又說只有教師工會和校區談不妥合約,或基於健康安全理由才容許罷工,校區又要求學生不用返校上課,因為缺乏代課老師,導致數以千計家庭受到影響。

教師工會認為他們有權罷工,因為校區拒絕與工會談判關校的事,形成不公平的勞工糾紛。

奧克蘭校區表決通過計劃今年關閉3間學校,明年關閉8間學校,因為註冊入學人數明顯減少,以及得不到州政府足夠資金去維持學校的營運。

教師和家長就不相信這是事實,又說關閉學校對家長帶來衝擊。

