奧克蘭聯合校區教師罷課抗議關校

【KTSF 張麗月報導】

奧克蘭（屋崙）聯合校區教師工會發動教師週五罷課，又舉行示威抗議關校，校區指今次罷課是非法，並且要求學生不要返校上課，因為沒有足夠代課老師。

奧克蘭聯合校區的教師週五舉行示威，抗議校區關閉11間學校，有些家長也聲援今次示威，教師工會指校區沒有履行承諾，仍然繼續關閉學校，對特別是非洲裔和低收入學生帶來衝擊。

工會主席Keith Brown說：「我們發現校區大部份委員沒有履行承諾，不會在最後關頭關閉學校

奧克蘭校區指，今次罷課是非法，又說只有教師工會和校區談不妥合約，或基於健康安全理由才容許罷工，校區又要求學生不用返校上課，因為缺乏代課老師，導致數以千計家庭受到影響。

教師工會認為他們有權罷工，因為校區拒絕與工會談判關校的事，形成不公平的勞工糾紛。

奧克蘭校區表決通過計劃今年關閉3間學校，明年關閉8間學校，因為註冊入學人數明顯減少，以及得不到州政府足夠資金去維持學校的營運。

教師和家長就不相信這是事實，又說關閉學校對家長帶來衝擊。

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