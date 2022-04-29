舊金山華埠本週六辦藝術節 為亞太裔傳統月打響頭炮（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）華埠本星期六會舉辦藝術節，為亞太裔傳統月打響頭炮，通過藝術探討華埠的文化與傳統，主辦單位週四舉行開幕禮，市府官員亦到場為壁畫舉行點睛儀式。

本次活動是華埠首個當代藝術節，由28個藝術家參與，活動有14個景點，市民除了可以步行觀賞，亦有藝術巴士接載市民到華埠四周的藝術景點。

主辦單位形容，本次活動不是一般的藝術展，因為當代藝術的重點在於觀賞者與藝術家或藝術品一起互動，而這個過程可以真正活化到一件藝術品。

華埠藝術媒體合作社的執行總監鄧式美就形容，本次藝術節的特點是將華埠擬人化。

鄧式美說：「我們現在將華埠人物化，我們請市民來親手摸摸藝術，還可以聞一聞藝術。」

她指出，藝術節的28位藝術家，每位的作品都有不同的重點帶出。

鄧式美說：「他們叫做過來聽聽我、過來看看我、過來摸摸和體驗一下我，和過來聞聞我，所以星期六會是一個令人興奮和驚喜的節日。」

鄧式美指出，透過活動，市民除了可以了解華埠對藝術歷史文化方面的貢獻，亦希望到訪的市民可以多光顧華埠的小商業及餐廳，振興華埠受疫情影響的經濟。

本次活動經費是從市府籌款所得，舊金山市長布里德形容，她過往擔任市參事的時候留意到，市府有很多藝術相關的撥款，但往往亞裔組織都沒有得到足夠的資金，所以她十分期待本次的首屆亞裔藝術節，希望展覽會為華埠帶來更多訪客。

位於Grant街夾Clay街的壁畫是其中一個景點，這幅壁畫特別在於由新舊兩代的藝術家所畫，當中一個畫家候玉梅就這樣形容本次跨世代的合作。

候玉梅說：「本次文化中心把我們兩個拉在一起，去弄這個壁畫，我感到十分之激動，我覺得這好像兩個時代合作一樣，她（梁璧君）好像我孫女一樣。」

開幕儀式後一眾市參事例如佩斯金和陳詩敏都為壁畫點睛。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。