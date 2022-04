舊金山華埠本週六辦藝術節 為亞太裔傳統月打響頭炮（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)華埠本星期六會舉辦藝術節,為亞太裔傳統月打響頭炮,通過藝術探討華埠的文化與傳統,主辦單位週四舉行開幕禮,市府官員亦到場為壁畫舉行點睛儀式。

本次活動是華埠首個當代藝術節,由28個藝術家參與,活動有14個景點,市民除了可以步行觀賞,亦有藝術巴士接載市民到華埠四周的藝術景點。

主辦單位形容,本次活動不是一般的藝術展,因為當代藝術的重點在於觀賞者與藝術家或藝術品一起互動,而這個過程可以真正活化到一件藝術品。

華埠藝術媒體合作社的執行總監鄧式美就形容,本次藝術節的特點是將華埠擬人化。

鄧式美說:「我們現在將華埠人物化,我們請市民來親手摸摸藝術,還可以聞一聞藝術。」

她指出,藝術節的28位藝術家,每位的作品都有不同的重點帶出。

鄧式美說:「他們叫做過來聽聽我、過來看看我、過來摸摸和體驗一下我,和過來聞聞我,所以星期六會是一個令人興奮和驚喜的節日。」

鄧式美指出,透過活動,市民除了可以了解華埠對藝術歷史文化方面的貢獻,亦希望到訪的市民可以多光顧華埠的小商業及餐廳,振興華埠受疫情影響的經濟。

本次活動經費是從市府籌款所得,舊金山市長布里德形容,她過往擔任市參事的時候留意到,市府有很多藝術相關的撥款,但往往亞裔組織都沒有得到足夠的資金,所以她十分期待本次的首屆亞裔藝術節,希望展覽會為華埠帶來更多訪客。

位於Grant街夾Clay街的壁畫是其中一個景點,這幅壁畫特別在於由新舊兩代的藝術家所畫,當中一個畫家候玉梅就這樣形容本次跨世代的合作。

候玉梅說:「本次文化中心把我們兩個拉在一起,去弄這個壁畫,我感到十分之激動,我覺得這好像兩個時代合作一樣,她(梁璧君)好像我孫女一樣。」

開幕儀式後一眾市參事例如佩斯金和陳詩敏都為壁畫點睛。

