灣區乒乓球選手寇磊分享在烏克蘭生活點滴（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

曾經代表烏克蘭參加奧運的乒乓球選手寇磊，他的妻子家人都還在烏克蘭戰區，寇磊跟大家分享過去八年烏東百姓的生活。

寇磊目前在Fremont的一間乒乓球俱樂部擔任教練，之前他應邀來美國打球，跟烏克蘭妻子及兩個小孩目前住在灣區，躲過了俄烏戰爭。

但寇磊說，2014年，克里米亞危機後的烏克蘭，就不斷處於戰火下，寇磊一家人也差點經歷了生離死別。

寇磊說：「2014年，我老婆在醫院，小孩準備出生，然後就開戰了，他們就躲在醫院的防空洞裡，然後可能臨產十天前，他們就躲在防空洞，小孩可能也會失去生命，當時我老婆情緒不太穩定，確實當時很危險，但是運氣好，小孩還是生下來，當時炸彈已經炸到醫院附近。」

寇磊妻子的父母目前都還在烏克蘭東部的一個城市，妻子的哥哥由於未滿60歲，必須留下來抗敵，目前在基輔接受軍事訓練，這些照片是他在基輔拍攝的，首都也無法倖免於難。

寇磊說：「當時基輔打仗有生命危險，大家都藏在地鐵，但是藏在地鐵一兩星期還可以，但是水還有食物肯定不行，他們就冒著生命危險，開車逃到比較安全的地方。」

寇磊說烏克蘭網路還是通的，所以妻子的雙親還是可以透過視訊跟他們報平安，由於父母年紀已大，也走不了多遠，所以決定留下來，但為了家人的安危，所以妻子不提供家人的照片。

寇磊說，其實過去八年來，烏克蘭戰火從沒停過，只是之前沒有媒體深入報導當地人民的情況。

寇磊說：「這八年來，每天戰火從來沒停過，只是全世界不知道，沒有人報導這個事情，比如社交媒體沒報導這件事，所以這八年，從2014年到現在就是一直在打仗，只不過全世界不太了解，沒人報，（但這次完全不一樣），對，這次有西方資源，可能美國支持烏克蘭，然後歐盟、北約都支持烏克蘭，來戰勝這場戰爭，所以我比較安慰，因為八年前沒有人幫助頓巴斯。」

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