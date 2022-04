灣區乒乓球選手寇磊分享在烏克蘭生活點滴（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

曾經代表烏克蘭參加奧運的乒乓球選手寇磊,他的妻子家人都還在烏克蘭戰區,寇磊跟大家分享過去八年烏東百姓的生活。

寇磊目前在Fremont的一間乒乓球俱樂部擔任教練,之前他應邀來美國打球,跟烏克蘭妻子及兩個小孩目前住在灣區,躲過了俄烏戰爭。

但寇磊說,2014年,克里米亞危機後的烏克蘭,就不斷處於戰火下,寇磊一家人也差點經歷了生離死別。

寇磊說:「2014年,我老婆在醫院,小孩準備出生,然後就開戰了,他們就躲在醫院的防空洞裡,然後可能臨產十天前,他們就躲在防空洞,小孩可能也會失去生命,當時我老婆情緒不太穩定,確實當時很危險,但是運氣好,小孩還是生下來,當時炸彈已經炸到醫院附近。」

寇磊妻子的父母目前都還在烏克蘭東部的一個城市,妻子的哥哥由於未滿60歲,必須留下來抗敵,目前在基輔接受軍事訓練,這些照片是他在基輔拍攝的,首都也無法倖免於難。

寇磊說:「當時基輔打仗有生命危險,大家都藏在地鐵,但是藏在地鐵一兩星期還可以,但是水還有食物肯定不行,他們就冒著生命危險,開車逃到比較安全的地方。」

寇磊說烏克蘭網路還是通的,所以妻子的雙親還是可以透過視訊跟他們報平安,由於父母年紀已大,也走不了多遠,所以決定留下來,但為了家人的安危,所以妻子不提供家人的照片。

寇磊說,其實過去八年來,烏克蘭戰火從沒停過,只是之前沒有媒體深入報導當地人民的情況。

寇磊說:「這八年來,每天戰火從來沒停過,只是全世界不知道,沒有人報導這個事情,比如社交媒體沒報導這件事,所以這八年,從2014年到現在就是一直在打仗,只不過全世界不太了解,沒人報,(但這次完全不一樣),對,這次有西方資源,可能美國支持烏克蘭,然後歐盟、北約都支持烏克蘭,來戰勝這場戰爭,所以我比較安慰,因為八年前沒有人幫助頓巴斯。」

