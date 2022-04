加州高鐵局通過新高鐵項目 往來聖荷西和中谷Merced市

【KTSF 萬若全報導】

加州高鐵局一致通過從聖荷西到中谷城市Merced,長達90英里的高鐵項目,預計2031年投入使用。

加州高速鐵路董事會同時批准了最後的環境影響評估,為聖荷西到中谷地區的高鐵路段拍板定案。

這段路從聖荷西Diridon車站出發到Gilroy市中心的一個車站,再到Merced,然後再從Merced到Bakersfield。

Gilroy市長說,該市將成為聖荷西之外,下一個最重要的交通樞紐,Gilroy已經準備好了。

聖荷西市長Sam Liccardo說,這項工程的完工至關重要,將有助於加州擴展經濟機會,以及可負擔房屋。

到目前為止,加州選民在2008年投票通過的資助高鐵從舊金山連接到洛杉磯,長達500英里第一階段的項目中,接近400英里已經獲得許可。

過去幾年,加州高速鐵路一直陷入施工延誤和高成本的困境,環境影響評估向來是工程最大的阻力,聖荷西到Merced最艱難的工程,將是貫穿Pacheco Pass長達15英里的軌道。

