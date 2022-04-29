加州高鐵局通過新高鐵項目 往來聖荷西和中谷Merced市

【KTSF 萬若全報導】

加州高鐵局一致通過從聖荷西到中谷城市Merced，長達90英里的高鐵項目，預計2031年投入使用。

加州高速鐵路董事會同時批准了最後的環境影響評估，為聖荷西到中谷地區的高鐵路段拍板定案。

這段路從聖荷西Diridon車站出發到Gilroy市中心的一個車站，再到Merced，然後再從Merced到Bakersfield。

Gilroy市長說，該市將成為聖荷西之外，下一個最重要的交通樞紐，Gilroy已經準備好了。

聖荷西市長Sam Liccardo說，這項工程的完工至關重要，將有助於加州擴展經濟機會，以及可負擔房屋。

到目前為止，加州選民在2008年投票通過的資助高鐵從舊金山連接到洛杉磯，長達500英里第一階段的項目中，接近400英里已經獲得許可。

過去幾年，加州高速鐵路一直陷入施工延誤和高成本的困境，環境影響評估向來是工程最大的阻力，聖荷西到Merced最艱難的工程，將是貫穿Pacheco Pass長達15英里的軌道。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。