美國政府擬禁售薄荷煙及調味香煙

美國計劃禁止銷售薄荷煙及調味香煙,當局指薄荷煙在非裔人口及青少年之間特別普及,期望40年內煙民少一成半。

美國食品及藥物管理局公布禁止銷售薄荷煙及調味香煙法案,冀可以幫助煙民戒煙,及減低年輕人接觸這類煙草產品的機會,相信規例實施後,40年內吸煙人數可減少約一成半。

美國逾三分一煙民吸食的薄荷煙,多年來受反煙團體猛烈抨擊,指煙草商針對有色人種等少數族裔銷售薄荷煙,對非裔社群構成更大健康負擔。根據疾控中心數據,白人煙民中只有三成選擇薄荷煙,但非裔煙民則有近八成五人吸食。

青少年吸食薄荷煙問題亦不容忽視,疾控中心指未成年吸煙人士中過半人吸食薄荷煙,他們較吸食傳統香煙的青少年,更大機會轉變成每日吸煙的煙民。對成年煙民的調查亦指,過半人都是由食薄荷煙開始。而調味香煙聲稱「易入口」的味道,亦成為誘使年輕人吸煙的一大因素。

不過煙草商批評,在合法市場趕走薄荷煙,只會令顧客轉投黑市,又引用加拿大及歐盟等地區數據,指類似禁令對整體煙草消耗量幾乎沒有影響。

亦有人權組織憂慮,禁令對非裔群體造成不合比例的影響,呼籲當局摒棄一刀切做法。

當局強調禁令只針對業界,消費者將不受影響,下月初開展為期兩個月的諮詢期,預料最快可以在2年後可落實禁令。

