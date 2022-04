兩匪舊金山華埠攤檔搶走飾物 乘巴士逃走

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)華埠光天化日發生搶劫案,兩名疑犯從一檔出售飾物的攤檔搶走飾物,之後登上30號巴士逃走,事件中沒有人受傷。

根據警方資料,警員週三下午約4點30分,到華埠Stockton街1000號路段調查一宗搶劫案,65歲的華裔女事主向警方透露,兩名17、18歲的非洲裔男子,於她的攤檔搶走一些飾物,女事主嘗試從其中一名疑犯手中搶回飾物,期間雙方發生糾纏,疑犯最終逃去。

本台週四到現場了解過,案中女事主是攤檔的老闆娘,而攤檔的老闆也表示,不願上鏡接受訪問,因為害怕非洲裔的報復性很強。

他向本台透露,自己的生意已經不是第一次被打劫,過往被打劫超過十次,過去某些犯案的疑犯,亦已經被警方拘捕。

他表示,兩名非洲裔疑犯犯案後,在眾目睽睽下登上一架30號線,車身編號7233的巴士逃走。

警方正調查案件,呼籲市民向警方提供資料,匿名舉報熱線是(415) 575-4444。

