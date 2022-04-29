兩匪舊金山華埠攤檔搶走飾物 乘巴士逃走

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）華埠光天化日發生搶劫案，兩名疑犯從一檔出售飾物的攤檔搶走飾物，之後登上30號巴士逃走，事件中沒有人受傷。

根據警方資料，警員週三下午約4點30分，到華埠Stockton街1000號路段調查一宗搶劫案，65歲的華裔女事主向警方透露，兩名17、18歲的非洲裔男子，於她的攤檔搶走一些飾物，女事主嘗試從其中一名疑犯手中搶回飾物，期間雙方發生糾纏，疑犯最終逃去。

本台週四到現場了解過，案中女事主是攤檔的老闆娘，而攤檔的老闆也表示，不願上鏡接受訪問，因為害怕非洲裔的報復性很強。

他向本台透露，自己的生意已經不是第一次被打劫，過往被打劫超過十次，過去某些犯案的疑犯，亦已經被警方拘捕。

他表示，兩名非洲裔疑犯犯案後，在眾目睽睽下登上一架30號線，車身編號7233的巴士逃走。

警方正調查案件，呼籲市民向警方提供資料，匿名舉報熱線是(415) 575-4444。

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