舊金山每年將投放6千萬提高幼兒教育工作者薪酬（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)市長布里德宣布,每年將投放6千萬元在市內托兒及幼兒教育機構,提高幼兒教育工作者的薪酬,目標是到了2025年,所有市府資助的幼兒教育機構的員工,時薪達到28元。

舊金山市府專責托兒及幼兒教育的部門,每年將撥出6000萬元,用來提高幼兒教育工作者的薪酬,其中包括加薪、增加福利,以及改善工作環境。

受惠的對象是所有市府資助的托兒服務機構,其中包括舊金山聯合校區以及非牟利機構,例如啟明和護兒等等市府資助的幼兒機構。

員工總數超過2000人,服務超過6500名0到5歲的幼童,預計會提高員工年薪8千元到3萬元。

到了2025年,員工最低時薪最少達到28元,市府這樣做的目的是挽留,以及吸引更多人參與托兒和幼兒教育,因為目前從事這行業的人士,薪酬普遍較低。

款項的來源是2018年舊金山選民通過徵收商業出租稅,籌得的款項用來改善和擴大市內的幼兒教育項目。

