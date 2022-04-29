舊金山每年將投放6千萬提高幼兒教育工作者薪酬（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）市長布里德宣布，每年將投放6千萬元在市內托兒及幼兒教育機構，提高幼兒教育工作者的薪酬，目標是到了2025年，所有市府資助的幼兒教育機構的員工，時薪達到28元。

舊金山市府專責托兒及幼兒教育的部門，每年將撥出6000萬元，用來提高幼兒教育工作者的薪酬，其中包括加薪、增加福利，以及改善工作環境。

受惠的對象是所有市府資助的托兒服務機構，其中包括舊金山聯合校區以及非牟利機構，例如啟明和護兒等等市府資助的幼兒機構。

員工總數超過2000人，服務超過6500名0到5歲的幼童，預計會提高員工年薪8千元到3萬元。

到了2025年，員工最低時薪最少達到28元，市府這樣做的目的是挽留，以及吸引更多人參與托兒和幼兒教育，因為目前從事這行業的人士，薪酬普遍較低。

款項的來源是2018年舊金山選民通過徵收商業出租稅，籌得的款項用來改善和擴大市內的幼兒教育項目。

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