Caltrain下週起減班次 BART本週末關閉東灣兩站軌道

【KTSF 韓千繪報導】

Caltrain火車將在下週起減少班次服務，另外，本週末，灣區捷運（BART）將關閉South Hayward和Union City之間的軌道，期間捷運將提供免費穿梭巴士服務。

灣區捷運將會4月30至5月1日關閉South Hayward和Union City之間的軌道，原因是需要更換主軌道，捷運將提供免費的穿梭巴士服務連接這兩個車站。

捷運又指，未來直至9月中，將會有多個週末未能提供South Hayward和Union City之間的地鐵服務，在那些週末，免費巴士將取代地鐵列車，乘客需要計劃增加20至25分鐘的行程。

如需獲得確實的服務受影響日期，可以到捷運網站查詢，網址是http://www.bart.gov。

另一方面，Caltrain火車宣佈將在下週起減少服務班次，以加快San Mateo和Burlingame的電氣化工作，從下週到5月20日，服務列車將從每天104班減少到88班，特急列車服務也將在那段期間暫停。

Caltrain指，工程原定於3月完成，但受3月10日火車撞到路軌事故影響而被推遲。

事故發生時，這列火車載有75名乘客，造成13人受傷，其中包括兩名Caltrain員工。

Caltrain就表示，電氣化項目預計將於2024年完成，5月的服務時間表或班次資料，可上網查詢，網址是http://www.caltrain.com

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