Caltrain下週起減班次 BART本週末關閉東灣兩站軌道

【KTSF 韓千繪報導】

Caltrain火車將在下週起減少班次服務,另外,本週末,灣區捷運(BART)將關閉South Hayward和Union City之間的軌道,期間捷運將提供免費穿梭巴士服務。

灣區捷運將會4月30至5月1日關閉South Hayward和Union City之間的軌道,原因是需要更換主軌道,捷運將提供免費的穿梭巴士服務連接這兩個車站。

捷運又指,未來直至9月中,將會有多個週末未能提供South Hayward和Union City之間的地鐵服務,在那些週末,免費巴士將取代地鐵列車,乘客需要計劃增加20至25分鐘的行程。

如需獲得確實的服務受影響日期,可以到捷運網站查詢,網址是http://www.bart.gov。

另一方面,Caltrain火車宣佈將在下週起減少服務班次,以加快San Mateo和Burlingame的電氣化工作,從下週到5月20日,服務列車將從每天104班減少到88班,特急列車服務也將在那段期間暫停。

Caltrain指,工程原定於3月完成,但受3月10日火車撞到路軌事故影響而被推遲。

事故發生時,這列火車載有75名乘客,造成13人受傷,其中包括兩名Caltrain員工。

Caltrain就表示,電氣化項目預計將於2024年完成,5月的服務時間表或班次資料,可上網查詢,網址是http://www.caltrain.com

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。