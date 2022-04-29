加州司法部長宣布兩零售盜竊首領被捕 涉搶走百萬財物

【KTSF 尹晉豪報導】

加州司法部長Rob Bonta和加州公路巡警宣布一項執法行動，目的是打擊加州有組織的零售盜竊。

Bonta說：「今天早上宣布我們最新一次致力打擊有組織的零售盜竊，我們知道不容犯罪活動，它損害企業，它損害零售商，它損害消費者，它使公眾處於危險之中。」

Bonta週五宣布有兩名南灣居民是組織零售犯罪團伙的首領，他們在被判處18個月監禁。

兩名被告分別是來自Mountain View的Anton Salaam，和Campbell的Marion Paul Tilley，他們和另外兩人在2020年9月至2021年2月期間，從多間JCPenney和Sam’s Club商店偷走了珠寶財物，導致商店損失100萬美元。

而另外涉案兩人，在文件中確定為來自Campbell的Shamelia Clay，和Fresno的Rico Raushing，他們面臨有組織零售盜竊控罪。

這個團伙涉嫌在在商店關門時，闖入加州多間的JCPenney和Sam’s Club搶走珠寶，警方在被告家中發現了盜竊的證據，指被告偷竊這些財物是為了出售或換取其他物品。

Bonta在新聞發布會上表示，這個案件中，18個月的監禁是合適的。

onta與加州公路巡邏隊（CHP）助理局長Steve Ramos一起出現在新聞發布會上，Ramos說，自2019年以來，CHP的特別工作組參與了1,031次調查，逮捕了449人，追回了價值2,100萬元的商品。

他又敦促目擊者檢舉零售盜竊案，但首先要考慮自身的安全。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。