加州司法部長宣布兩零售盜竊首領被捕 涉搶走百萬財物

【KTSF 尹晉豪報導】

加州司法部長Rob Bonta和加州公路巡警宣布一項執法行動,目的是打擊加州有組織的零售盜竊。

Bonta說:「今天早上宣布我們最新一次致力打擊有組織的零售盜竊,我們知道不容犯罪活動,它損害企業,它損害零售商,它損害消費者,它使公眾處於危險之中。」

Bonta週五宣布有兩名南灣居民是組織零售犯罪團伙的首領,他們在被判處18個月監禁。

兩名被告分別是來自Mountain View的Anton Salaam,和Campbell的Marion Paul Tilley,他們和另外兩人在2020年9月至2021年2月期間,從多間JCPenney和Sam’s Club商店偷走了珠寶財物,導致商店損失100萬美元。

而另外涉案兩人,在文件中確定為來自Campbell的Shamelia Clay,和Fresno的Rico Raushing,他們面臨有組織零售盜竊控罪。

這個團伙涉嫌在在商店關門時,闖入加州多間的JCPenney和Sam’s Club搶走珠寶,警方在被告家中發現了盜竊的證據,指被告偷竊這些財物是為了出售或換取其他物品。

Bonta在新聞發布會上表示,這個案件中,18個月的監禁是合適的。

onta與加州公路巡邏隊(CHP)助理局長Steve Ramos一起出現在新聞發布會上,Ramos說,自2019年以來,CHP的特別工作組參與了1,031次調查,逮捕了449人,追回了價值2,100萬元的商品。

他又敦促目擊者檢舉零售盜竊案,但首先要考慮自身的安全。

