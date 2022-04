拜登尋求國會加碼援助烏克蘭 加強制裁俄羅斯

【KTSF 黃侯彬報導】

在俄國警告美國不要再提供軍火武器給烏克蘭,並再次威脅動用核武後,美國宣布尋求國會加碼援助烏克蘭,並加強制裁俄羅斯,拜登總統強調侵略將不會得勝。

拜登週四要求國會加碼撥款330億援助烏克蘭,抵抗俄國的侵略,他指出,在這個關鍵時刻,美國與歐洲及北約盟友都必須出力支援烏克蘭為自由而戰。

拜登說:「我們領導這個同盟,這場戰鬥並不便宜,但若向侵略屈服,容許侵略發生,代價會更高,我們或是支援烏克蘭人捍衛其國家,或是任由俄國人繼續其侵烏暴行,烏克蘭人每天都在付出代價,為這場戰鬥付出生命代價。」

他表明只要俄國繼續其侵略與暴行,美國就會繼續向烏克蘭提供軍事援助,但在現階段已經用完國會兩黨上月通過的開支案給烏克蘭的撥款,所以他要求國會追加這方面的預算,並呼籲國會盡快立法。

拜登說:「基本是沒錢了,所以今天為了支援烏克蘭繼續戰鬥,我向國會尋求追加預算,它將維持武器彈藥暢順流向勇敢的烏克蘭戰士,及繼續提供經濟人道援助給烏克蘭人民,這項追加撥款,應對烏在未來關鍵數週數月的需要,它展開過渡到較長期的安全援助,幫烏克蘭人震懾並繼續抵抗俄國的侵略。」

這項330億元的援助,除了人道援助之外,還包括提供彈藥裝甲車小型武器、無人機及協助掃雷,目的是要增強烏軍在烏東頓巴斯地區的戰鬥能力,務求擊退俄軍。

日前防長奧斯汀在德國主持會議,召集四十國一起加把勁援助烏克蘭抗敵,誓要將俄羅斯打低。

國會眾議院週四以絕大比數通過一項更新版本的二戰時軍援租借法案,讓美國更容易將軍備設施送往烏克蘭及東歐盟國,該法案已經在參議院過關,下一步是提交給總統簽署。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。