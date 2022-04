【KTSF】

總統拜登下個月出訪南韓和日本,這是他上任以來的首個亞洲之行。

白宮表示,拜登將於下月20日展開五日亞洲之旅,白宮指此行會加強日韓同盟,推動印太自由開放。

拜登會先到訪南韓再去日本,期間會分別同新任韓國總統尹錫悅與日本首相岸田文雄舉行雙邊會議。

拜登亦會在日本出席美國、日本、印度及澳洲四方安全對話峰會,中國外交部批評四方安全對話,充斥陳舊過時的冷戰零和思維。

中國外交部發言人汪文斌說:「中方一貫認為,國與國之間的合作及地區倡議,應順應大勢、合乎民心,應有利於促進地區和平穩定與繁榮,而不是搞封閉、排他的小圈子,損害地區國家互信和合作,你提到的四邊機制,充斥著陳舊過時的冷戰零和思維、軍事對抗色彩濃厚,有違時代潮流,注定不得人心。」

