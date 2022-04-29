全美哪一個城市賣出最多過百萬房子（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據統計，全美國最多賣出超過100萬房子的城市是聖荷西，而這個數字高得驚人，別的城市都追不上。

Inspection Support Nework總結2020年聖荷西大都會區，六成的房子成交價超過一百萬，緊接著是舊金山、奧克蘭及柏克萊三個城市組成的都會區，49%的房子成交價超過100萬，排名第三和第四的是洛杉磯、聖地牙哥，西雅圖第五，但僅有15%的房子成交價超過一百萬。

這份報告是根據聯邦「房屋貸款披露法」對100萬美元房屋銷售比例最高的地區進行了排名，該分析僅包括源自2020年的傳統購房貸款。

前華美地產協會會長陳建芬說：「雖然疫情的那一年，很多地產的交易，大概在3月到6月是有點停擺，那時候大家不知道怎麼辦，後來大家都需要比較大的空間，所以對房子的需求反而多了。」

陳建芬在灣區房地產市場數十年的經驗，她說，這兩年的房地產市場，只能用瘋狂來形容，尤其在矽谷一帶，為了搶一棟房子，成交價比開價多出一百萬並不希奇。

陳建芬說：「這次是屬於上漲時間最久，而且上漲幅度最大的一次，我當然覺得很瘋狂，但如果你真的要買房子，因為現在很多買房子的是千禧年世代，他們有很多的股票，他們覺得就算股票跌了，房子還是可以保值。」

低房屋庫存量加上高需求，儘管現在房貸利率比去年高出一倍，房地產業內人士說，可能會慢慢出現影響，雖然出價的人不會像去年那麼多，但還是有兩位數。

陳建芬說：「就算今天利息是高，但是在美國歷史，就我們自己經歷的，這個還不算是太高的時候，4、5，或是低於6厘，都還算是好，以前我們都還看過十幾厘，所以不是很好，有點影響，但是你今天要買房子，在我們這裡還是要加價。」

值得注意的是，這份數據是新冠疫情發生的第一年，根據房地產人士的經驗，去年房價是飆漲最瘋狂的一年，也因此實際數字可能還會更高。

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