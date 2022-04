全美哪一個城市賣出最多過百萬房子（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據統計,全美國最多賣出超過100萬房子的城市是聖荷西,而這個數字高得驚人,別的城市都追不上。

Inspection Support Nework總結2020年聖荷西大都會區,六成的房子成交價超過一百萬,緊接著是舊金山、奧克蘭及柏克萊三個城市組成的都會區,49%的房子成交價超過100萬,排名第三和第四的是洛杉磯、聖地牙哥,西雅圖第五,但僅有15%的房子成交價超過一百萬。

這份報告是根據聯邦「房屋貸款披露法」對100萬美元房屋銷售比例最高的地區進行了排名,該分析僅包括源自2020年的傳統購房貸款。

前華美地產協會會長陳建芬說:「雖然疫情的那一年,很多地產的交易,大概在3月到6月是有點停擺,那時候大家不知道怎麼辦,後來大家都需要比較大的空間,所以對房子的需求反而多了。」

陳建芬在灣區房地產市場數十年的經驗,她說,這兩年的房地產市場,只能用瘋狂來形容,尤其在矽谷一帶,為了搶一棟房子,成交價比開價多出一百萬並不希奇。

陳建芬說:「這次是屬於上漲時間最久,而且上漲幅度最大的一次,我當然覺得很瘋狂,但如果你真的要買房子,因為現在很多買房子的是千禧年世代,他們有很多的股票,他們覺得就算股票跌了,房子還是可以保值。」

低房屋庫存量加上高需求,儘管現在房貸利率比去年高出一倍,房地產業內人士說,可能會慢慢出現影響,雖然出價的人不會像去年那麼多,但還是有兩位數。

陳建芬說:「就算今天利息是高,但是在美國歷史,就我們自己經歷的,這個還不算是太高的時候,4、5,或是低於6厘,都還算是好,以前我們都還看過十幾厘,所以不是很好,有點影響,但是你今天要買房子,在我們這裡還是要加價。」

值得注意的是,這份數據是新冠疫情發生的第一年,根據房地產人士的經驗,去年房價是飆漲最瘋狂的一年,也因此實際數字可能還會更高。

