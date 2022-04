舊金山多個勞工團體促官員關注前線工人權益（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

華人進步會以及代表灣區移民工人和有色人種的多個團體,週三在舊金山(三藩巿)市政廳門外發表灣區前線工人宣言,要求地方和州政府官員關注工人權益。

週三多個團體,以及一眾的前線工人,在舊金山市政廳前面集會,他們拉著巨大的橫額,上面寫有不同的訴求,當中包括優厚的工資,帶薪休假和可為工作發聲等,他們也一起唱歌和叫口號。

華人進步會政治主任林德樂表示,過去兩年疫情期間,前線工人都需要每日上班,來維持生計,而現在疫情開始進入下一個階段,看到好多大企業和大公司都正賺取前所未有的利潤,同時舊金山政府亦有盈餘,所以認為政府必須投放資源在前線工人身上。

林德樂說:「那我們今日完結了發佈會之後,就會組成不同的小組,去跟我們舊金山11位市參事直接對話,同他們分享一眾前線工人的心聲,亦希望推動回應我們四項重點要求,包括舊金山預算內提高更多勞工法的外展和教育,和加強執法,另外必需增加真正為社區而設的就業發展計劃。」

同時她表示,今日好幸運可以有不同族裔的團體發聲,她指無論是華裔、拉美裔和菲律賓裔的前線工人,都有一樣的困景,所以好高興多個社區能夠聚在一齊去作出呼籲。

散房組織員謝女士說:「作為前線工人,因為疫情對我們來說是一個非常之大的壓力,我們都在前線工作,為何我們要在危險下走在前線,是因為我要確保有收入,然後有機會交我們的租金,支持我們的生活和家庭,所以我認為在挑戰工作環境下,我覺得政府應該考慮工人,給予支援,等我們有機會獲得一份好工作和有薪病假。」

新聞發布會結束後,一眾前線工人就步入議事廳與舊金山巿參事會面,討論議程內容。

