舊金山多個勞工團體促官員關注前線工人權益（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

華人進步會以及代表灣區移民工人和有色人種的多個團體，週三在舊金山（三藩巿）市政廳門外發表灣區前線工人宣言，要求地方和州政府官員關注工人權益。

週三多個團體，以及一眾的前線工人，在舊金山市政廳前面集會，他們拉著巨大的橫額，上面寫有不同的訴求，當中包括優厚的工資，帶薪休假和可為工作發聲等，他們也一起唱歌和叫口號。

華人進步會政治主任林德樂表示，過去兩年疫情期間，前線工人都需要每日上班，來維持生計，而現在疫情開始進入下一個階段，看到好多大企業和大公司都正賺取前所未有的利潤，同時舊金山政府亦有盈餘，所以認為政府必須投放資源在前線工人身上。

林德樂說：「那我們今日完結了發佈會之後，就會組成不同的小組，去跟我們舊金山11位市參事直接對話，同他們分享一眾前線工人的心聲，亦希望推動回應我們四項重點要求，包括舊金山預算內提高更多勞工法的外展和教育，和加強執法，另外必需增加真正為社區而設的就業發展計劃。」

同時她表示，今日好幸運可以有不同族裔的團體發聲，她指無論是華裔、拉美裔和菲律賓裔的前線工人，都有一樣的困景，所以好高興多個社區能夠聚在一齊去作出呼籲。

散房組織員謝女士說：「作為前線工人，因為疫情對我們來說是一個非常之大的壓力，我們都在前線工作，為何我們要在危險下走在前線，是因為我要確保有收入，然後有機會交我們的租金，支持我們的生活和家庭，所以我認為在挑戰工作環境下，我覺得政府應該考慮工人，給予支援，等我們有機會獲得一份好工作和有薪病假。」

新聞發布會結束後，一眾前線工人就步入議事廳與舊金山巿參事會面，討論議程內容。

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