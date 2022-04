【KTSF】

警方日前因一封恐嚇電郵,封鎖柏克萊加大校園,涉案疑犯是該校學生,他被Alameda縣地檢處起訴兩項控罪。

警方週三公佈疑犯身份是39歲的Lamar Bursey,他被控兩項恐嚇罪。

根據法庭文件,疑犯因本月14日的一宗事件被停學,然後上星期四,疑犯涉嫌向學校職員發出電郵,恐嚇要槍殺兩個人,電郵提及將會根據誰人向他伸出援手,去決定電郵收件人當中哪兩個人會遭到射殺。

警方當天封鎖校園近4小時後找到疑犯,事件中沒有人受傷。

