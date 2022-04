【KTSF】

經過兩年多的網上會議後,中半島San Mateo縣縣參議會將於5月3日恢復面對面會議。

民眾除了親身出席會議外,仍然可以選擇透過網上參加,會議室的安排會跟疫情前有些不同,會議室容納的人數會較之前少,座位將被隔開,以保持社交距離。

市民可以在會議廳外的大廳觀看會議,縣參議會強烈建議在會議室內戴口罩。

縣參議會主席Don Horsley表示,將評估這種親身和網上混合的會議模式,以確定未來會否繼續這種會議模式。

