舊金山日落區設立治安網絡打擊罪案（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）日落區的社區和警察部門，在市議員的推動下，設立日落區治安網絡，協調日落區的治安問題。

市參事馬兆明指出，舊金山的財產罪案中，破案率非常低，馬兆明引述的罪案數據顯示，所有盜竊案當中，只有9%有人被逮捕，市府目前正計劃如何讓警察部門有足夠的警員，但是他也坦承，需要幾年才能夠達到應有的警力目標。

馬兆明說：「我認為防止罪案發生很重要，比執法行動是有過之而無不及。」

日落區警察分局局長Eric Vintero說：「巡邏和減少罪案，是警察部門最優先處理的工作，我們也知道單單警察不能解決所有罪案問題，我們需要社區的支持，這也是社區執法的一部份，要和社區建立合作關係，共同對抗罪案的發生。」

新成立的日落區治安網絡，目前是一人隊，有多年社區和勞工組織經驗的周禮樵，將協調社區、警局和市府在治安方面的工作。

周禮樵說：「盡量收集居民、消費者、商戶的意見，現在還沒有完整、預先制定的計劃，我們希望大家盡量分享他們在治安方面的親身體驗，或是受到攻擊、偷竊或塗鴉等情況，然後用社區安全的渠道，來製定改善治安的方法。」

馬兆明、Eric Vintero和周禮樵週三也先在Taraval Avenue的商業走廊走訪幾間商店，了解目前的治安狀況，並宣傳這項新的治安項目。

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