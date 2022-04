舊金山日落區設立治安網絡打擊罪案（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)日落區的社區和警察部門,在市議員的推動下,設立日落區治安網絡,協調日落區的治安問題。

市參事馬兆明指出,舊金山的財產罪案中,破案率非常低,馬兆明引述的罪案數據顯示,所有盜竊案當中,只有9%有人被逮捕,市府目前正計劃如何讓警察部門有足夠的警員,但是他也坦承,需要幾年才能夠達到應有的警力目標。

馬兆明說:「我認為防止罪案發生很重要,比執法行動是有過之而無不及。」

日落區警察分局局長Eric Vintero說:「巡邏和減少罪案,是警察部門最優先處理的工作,我們也知道單單警察不能解決所有罪案問題,我們需要社區的支持,這也是社區執法的一部份,要和社區建立合作關係,共同對抗罪案的發生。」

新成立的日落區治安網絡,目前是一人隊,有多年社區和勞工組織經驗的周禮樵,將協調社區、警局和市府在治安方面的工作。

周禮樵說:「盡量收集居民、消費者、商戶的意見,現在還沒有完整、預先制定的計劃,我們希望大家盡量分享他們在治安方面的親身體驗,或是受到攻擊、偷竊或塗鴉等情況,然後用社區安全的渠道,來製定改善治安的方法。」

馬兆明、Eric Vintero和周禮樵週三也先在Taraval Avenue的商業走廊走訪幾間商店,了解目前的治安狀況,並宣傳這項新的治安項目。

