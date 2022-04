【KTSF】

San Mateo縣警拘捕了一個男人,他涉嫌強姦,以及與未成年少女發生性行為。

疑犯是25歲Half Moon Bay居民Cesar Gomez Perez,San Mateo縣警局去年10月收到一宗性侵未成年人士的報案,疑犯涉嫌性侵一名少女。

警方擔心有其他受害人未曾報案,呼籲受害人聯繫探員D. Chiu,電話是(650) 363-4057。

