聖荷西嬰兒綁架案 警方拘兩男一女疑犯

April 28, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(SJPD)

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣聖荷西3個月大嬰兒Brandon的綁架案，警方在週二拘捕了兩男一女疑犯，警方週三公佈更多案情細節。

警方指，3名疑犯中，28歲男子Jose Roman Portillo，將嬰兒綁架離寓所，43歲女子Yesenia Ramirez就是在案發當日，開車帶嬰兒祖母去購物的人，而37歲男子Baldomeo Sandoval，就在幕後協助綁架案。

警方得以迅速破案，全靠有目擊者看到女疑犯案發前，載著嬰兒和祖母去購物的一架銀色Nissan麵包車。

警方表示，女疑犯在問話期間，多次改變她的講法，但最終集中對Portillo問話，他是被警方認定在早前閉路電視影到帶走蓋著毛毯嬰兒籃的人。

Portillo承認他自己帶一個空的嬰兒籃，再將嬰兒Brandon放進去帶走，在之後警察去了他家，發現嬰兒安全無恙。

警方在案發後只發出失踪人口報告，而不是Amber警報，因為他們沒有檢查涉案的車，使搜索持續了20小時，目前警方仍在調查這宗案件，懷疑是有人預謀做案。

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