聖荷西嬰兒綁架案 警方拘兩男一女疑犯

【KTSF 朱慧琪報導】

南灣聖荷西3個月大嬰兒Brandon的綁架案,警方在週二拘捕了兩男一女疑犯,警方週三公佈更多案情細節。

警方指,3名疑犯中,28歲男子Jose Roman Portillo,將嬰兒綁架離寓所,43歲女子Yesenia Ramirez就是在案發當日,開車帶嬰兒祖母去購物的人,而37歲男子Baldomeo Sandoval,就在幕後協助綁架案。

警方得以迅速破案,全靠有目擊者看到女疑犯案發前,載著嬰兒和祖母去購物的一架銀色Nissan麵包車。

警方表示,女疑犯在問話期間,多次改變她的講法,但最終集中對Portillo問話,他是被警方認定在早前閉路電視影到帶走蓋著毛毯嬰兒籃的人。

Portillo承認他自己帶一個空的嬰兒籃,再將嬰兒Brandon放進去帶走,在之後警察去了他家,發現嬰兒安全無恙。

警方在案發後只發出失踪人口報告,而不是Amber警報,因為他們沒有檢查涉案的車,使搜索持續了20小時,目前警方仍在調查這宗案件,懷疑是有人預謀做案。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。