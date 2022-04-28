俄羅斯釋放前美國海軍陸戰隊員 換取美方釋放俄公民

April 28, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(TASS)

【KTSF 張擎鳳報導】

俄羅斯釋放一名前美國海軍陸戰隊員，以換取美方釋放一名俄國公民。

前美國海軍陸戰隊員Trevor Reed獲得釋放，他是俄羅斯和美國今次交換的囚犯。

Reed的父母說這個是上天回應他們的祈禱。

Reed母親Paula Reed說：「已經快一千日了，我很高興見到他，終於等了這麼久，我能夠擁抱我的孩子，用雙臂摟住他。」

來自德州的Reed，因為同俄國警察打架而入獄，至今已囚禁3年。

Paula Reed說：「在我們的眼裡他看起來很糟糕，身為他的父母我們知道，他看起來不太好。他很瘦。他走路很奇怪。看來他似乎需要幫助才能上飛機。」

俄國釋放Trevor Reed，來交換美國釋放一名因販毒被判刑的俄羅斯飛行員。

目前仍有兩個美國人被俄羅斯拘留，他們分別是籃球明星Brittney Griner和前海軍陸戰隊員Paul Whelan。

美國國務院發言人Ned Price說：「我們的工作還沒有完成，我們當然會繼續。」

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