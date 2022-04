俄羅斯釋放前美國海軍陸戰隊員 換取美方釋放俄公民

【KTSF 張擎鳳報導】

俄羅斯釋放一名前美國海軍陸戰隊員,以換取美方釋放一名俄國公民。

前美國海軍陸戰隊員Trevor Reed獲得釋放,他是俄羅斯和美國今次交換的囚犯。

Reed的父母說這個是上天回應他們的祈禱。

Reed母親Paula Reed說:「已經快一千日了,我很高興見到他,終於等了這麼久,我能夠擁抱我的孩子,用雙臂摟住他。」

來自德州的Reed,因為同俄國警察打架而入獄,至今已囚禁3年。

Paula Reed說:「在我們的眼裡他看起來很糟糕,身為他的父母我們知道,他看起來不太好。他很瘦。他走路很奇怪。看來他似乎需要幫助才能上飛機。」

俄國釋放Trevor Reed,來交換美國釋放一名因販毒被判刑的俄羅斯飛行員。

目前仍有兩個美國人被俄羅斯拘留,他們分別是籃球明星Brittney Griner和前海軍陸戰隊員Paul Whelan。

美國國務院發言人Ned Price說:「我們的工作還沒有完成,我們當然會繼續。」

