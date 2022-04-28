俄羅斯中斷波蘭保加利亞天然氣供應 否認以能源勒索

【有線新聞】

俄羅斯出兵烏克蘭以來，首次暫停向歐盟國家供應天然氣。俄羅斯否認「能源勒索」的指控，反指西方制裁盜取俄羅斯外匯。據報有原屬俄羅斯天然氣工業的德國公司提出用盧布購買天然氣，但遭俄方拒絕。

波蘭和保加利亞，成為俄烏戰事開打逾兩個月來，首兩個被俄羅斯中斷天然氣供應的歐盟國家。波蘭總理莫拉維茨基稱事前已確保能源供應充足，表明不會向「勒索」屈服。他稱︰「俄羅斯帝國主義擴張，進一步推動天然氣帝國主義，形同直接攻擊波蘭。」

保加利亞亦表明「單方面勒索不可接受」。這兩個國家與俄羅斯天然氣工業股份公司簽訂的合約會於今年到期，是歐洲內最早一批完約的國家。

歐盟批評俄羅斯以天然氣當勒索工具，美國則指俄方將能源供應武器化，對此不感意外。克里姆林宮否認是勒索，稱以盧布結算天然氣是因為西方實施不友好措施，偷取俄羅斯大量外匯儲備，令俄方需要轉用新的支付系統。

彭博社報道，原屬俄羅斯天然氣工業、不過本月初已被柏林當局接管的一間德國貿易公司，曾提出以盧布購買俄羅斯天然氣，但被俄羅斯總統普京明令拒絕，可能影響對德國和奧地利供氣。

俄羅斯塔斯社報道則指，奧地利已同意改用盧布付款。奧地利總理內哈默隨即否認，指俄羅斯外宣散播假新聞，強調緊隨歐洲對俄制裁，會繼續以歐元交易。歐盟亦警告，匈牙利和斯洛伐克表示會透過俄羅斯銀行轉換盧布交易，是違反歐盟制裁。

烏克蘭總統澤連斯基批評，俄羅斯以能源、貿易作武器，歐洲不能與俄方再有正常貿易合作。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利出訪智利期間，稱俄羅斯暫停供氣的舉動，加快歐洲減少依賴俄羅斯天然氣，轉用綠色能源的進程。

Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。