俄羅斯中斷波蘭保加利亞天然氣供應 否認以能源勒索

俄羅斯出兵烏克蘭以來,首次暫停向歐盟國家供應天然氣。俄羅斯否認「能源勒索」的指控,反指西方制裁盜取俄羅斯外匯。據報有原屬俄羅斯天然氣工業的德國公司提出用盧布購買天然氣,但遭俄方拒絕。

波蘭和保加利亞,成為俄烏戰事開打逾兩個月來,首兩個被俄羅斯中斷天然氣供應的歐盟國家。波蘭總理莫拉維茨基稱事前已確保能源供應充足,表明不會向「勒索」屈服。他稱︰「俄羅斯帝國主義擴張,進一步推動天然氣帝國主義,形同直接攻擊波蘭。」

保加利亞亦表明「單方面勒索不可接受」。這兩個國家與俄羅斯天然氣工業股份公司簽訂的合約會於今年到期,是歐洲內最早一批完約的國家。

歐盟批評俄羅斯以天然氣當勒索工具,美國則指俄方將能源供應武器化,對此不感意外。克里姆林宮否認是勒索,稱以盧布結算天然氣是因為西方實施不友好措施,偷取俄羅斯大量外匯儲備,令俄方需要轉用新的支付系統。

彭博社報道,原屬俄羅斯天然氣工業、不過本月初已被柏林當局接管的一間德國貿易公司,曾提出以盧布購買俄羅斯天然氣,但被俄羅斯總統普京明令拒絕,可能影響對德國和奧地利供氣。

俄羅斯塔斯社報道則指,奧地利已同意改用盧布付款。奧地利總理內哈默隨即否認,指俄羅斯外宣散播假新聞,強調緊隨歐洲對俄制裁,會繼續以歐元交易。歐盟亦警告,匈牙利和斯洛伐克表示會透過俄羅斯銀行轉換盧布交易,是違反歐盟制裁。

烏克蘭總統澤連斯基批評,俄羅斯以能源、貿易作武器,歐洲不能與俄方再有正常貿易合作。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利出訪智利期間,稱俄羅斯暫停供氣的舉動,加快歐洲減少依賴俄羅斯天然氣,轉用綠色能源的進程。

