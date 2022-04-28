普亭傳聞女友未受制裁惹輿論質疑

【KTSF 韓千繪報導】

美國正在以嚴厲的態度制裁俄羅斯總統普亭核心圈子中的人，但是到目前為止，有一個人例外，她就是普亭傳聞中的女友。

時隔多年，38歲的Alina Kabaeva再次出現在新聞中，雖然普亭一直否認，但她是十多年前第一個被爆出與普亭有浪漫關係的人，當她還是一名年輕的金牌體操運動員時，就與普亭認識了，上週Kabaeva出現在莫斯科舉行的體操比賽中，呼籲俄國人在國家陷入國際孤立時團結起來。

Kabaeva說：「如果比賽只在俄羅斯舉行，體操反而會更好更精彩，俄羅斯體操如此就沒有損失。」

根據華爾街日報的報導，在她與普亭接近後，她的生活發生了翻天覆地的變化，她變得更加富有，很多人疑惑，為什麼她沒有受到制裁？當記者問到為什麼不制裁與普京關係密切的人時，白宮發言人Jen Psaki回應說。

Psaki說：「我目前沒有分析報告，因為我們仍在審查中，我們可能會做更多。」

華爾街日報的報導指，美國認為制裁她，將會是對普亭個人的一記重擊，美俄關係將會更惡劣，所以最後一刻決定不制裁她，多年來她與普亭的關係一直引人猜測，俄國小報甚至稱她為「第一情婦」。

美國政府相信她把財富藏在海外，並相信她為普亭生了三個孩子。

隨著俄烏戰爭爆發，不少俄國的寡頭富豪遭西方制裁，普亭的兩個女兒也被美國制裁，現在輪到這個人物的財富和權勢，與普亭的關係再次成了熱門話題。

Kabaeva在2007年至2014年出任俄國下議院杜馬的執政黨團副主席，隨後被委任為國家媒體團的董事長，這個團體監控俄國媒體的政治宣傳，現在她站出來呼籲大家支持普亭的戰爭。

Kabaeva說：「每個家庭都有戰爭的歷史，我們不應該忘記它，我們應該代代相傳。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。