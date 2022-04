法官指奧克蘭市警局快將解除聯邦監督（視頻）

【KTSF】

週三對於奧克蘭市來說是個重要的里程碑,一名聯邦法官週三指出,很快就會下令,讓奧克蘭市警局解除來自聯邦的監督。

聯邦法官William Orrick週三表示,他很快就會發布一道命令,讓奧克蘭市警局解除來自聯邦的監督,為期一年。

奧克蘭市警局在這一年期間,必須證明可以持續落實法庭所要求的所有改革。

民權律師John Burris說:「我認為市警局走在正軌上,當然不是完美的,也絕不會是完美。」

Burris是當年協助設立這個聯邦監督機制的民權律師,這起案件源自奧克蘭近20年前,發生被稱為「The Riders」的4名警員,被控在街頭殘忍對待市民,而遭民權律師告上法庭。

根據2003年法庭判決的和解協議,要求奧克蘭市警局要完成52項改革措施,並按時向法官以及一名外部監督者報告進展,內容包含警察使用武力的事件,調查被投訴不當行為警員的案件,以及在警察部門減少種族不平等。

聯邦法庭週三就奧克蘭市警局向法庭提出要求解除監督的事而召開聽證,奧克蘭市長Libby Schaaf、市府律師,以及當年提出訴訟的民權律師,都同意奧克蘭市警局在改革自身的問題上已有進展。

不過對於當前的治安,社區領袖仍感到憂心。

牧師Bob Jackson說:「子彈到處飛,無辜的人被打中多次而死亡,我們幾乎像是住在,就像是現在的烏克蘭。」

他相信近來奧克蘭市警局的改變,包括新增一個警區,並且增加警力,對於打擊罪案有幫助,未來解除來自聯邦的監督,也可以將預算用在更需要的社區,例如東奧克蘭。

不過也有關注人士認為,2009年發生的Oscar Grand被警察槍殺案,引發社區對於警方的高度不滿情緒,也抹煞了警局改革的努力。

反警察恐怖主義計畫Kat Brooks說:「警方沒能力阻止警員殘忍對待我們的社區成員,我對此很憂慮,現在有全球的運動,圍繞著美國的警察執法。」

奧克蘭市終於有望將這黑暗的一頁翻篇,不過接下來要如何重建民眾的信任,並掃除治安憂慮,還要靠很多的努力。

