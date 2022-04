前國務卿奧爾布賴特喪禮週三在首都華盛頓舉行

【KTSF 張麗月報導】

前國務卿奧爾布賴特的喪禮週三在首都華盛頓的國家天主教大教堂舉行,總統拜登和前總統克林頓夫婦,以及多個外國領袖都有出席。

奧爾布賴特的喪禮有超過1,400名來賓參加,當中除了拜登和克林頓夫婦之外,還有多名外國領袖,包括格魯吉亞和科索沃總統參加。

拜登讚揚奧爾布賴特在生前有出色的公職服務,形容她是外交強人,拜登又說,北約至今依然保持強大,很大原因是奧爾布賴特作出的貢獻。

拜登說:「我認為奧爾布賴特有崇高的使命,為美國的自由而服務,但願她的記憶繼續為國家帶來祝福,讓我們懷念她的說話和貢獻,讓她照亮黑暗中的所有人,記著大家相互間的義務。」

奧爾布賴特從歐洲戰亂中的難民兒童,躍升為首位女國務卿,代表美國最好的一面,她在捷克斯洛伐克出生,二次大戰前夕,為了逃避納粹統治而逃離家園,最後定居美國,她在1993年至1997年出任美國駐聯合國大使,隨後在1997至2001年期間擔任國務卿。

她上個月因為癌病去世,享年84歲。

