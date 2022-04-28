12萬磅免治牛肉或染大腸桿菌需回收

April 28, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 梁展穎報導】

聯邦農業食物安全及檢驗服務處（FSIS）表示，本地一間公司回收超過12萬磅免治牛肉，因為擔心牛肉可能受到大腸桿菌的污染。

這一批要回收的碎牛肉產品，屬於Thomas Farms、Nature’s Reserve及Marketside Butcher等牌子，由2月1日到4月8日製造和銷售，當中一批牛肉有農業部的EST 46841 USDA的檢查標籤，消費者應該丟掉這些產品，或退回購買地，到目前為止還未有人報告受病菌感染而生病。

聯邦疾控中心（CDC）說，很多種類的大腸桿菌並無害，但名為STEC的大腸桿菌可導致疾病，令人出現肚瀉、嚴重肚痛、嘔吐和其他症狀。

患者可能會生病兩至8天，大部分人市會在一星期內痊愈，但在特殊情況下，患者可能產生嚴重的傳染病。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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