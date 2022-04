12萬磅免治牛肉或染大腸桿菌需回收

【KTSF 梁展穎報導】

聯邦農業食物安全及檢驗服務處(FSIS)表示,本地一間公司回收超過12萬磅免治牛肉,因為擔心牛肉可能受到大腸桿菌的污染。

這一批要回收的碎牛肉產品,屬於Thomas Farms、Nature’s Reserve及Marketside Butcher等牌子,由2月1日到4月8日製造和銷售,當中一批牛肉有農業部的EST 46841 USDA的檢查標籤,消費者應該丟掉這些產品,或退回購買地,到目前為止還未有人報告受病菌感染而生病。

聯邦疾控中心(CDC)說,很多種類的大腸桿菌並無害,但名為STEC的大腸桿菌可導致疾病,令人出現肚瀉、嚴重肚痛、嘔吐和其他症狀。

患者可能會生病兩至8天,大部分人市會在一星期內痊愈,但在特殊情況下,患者可能產生嚴重的傳染病。

