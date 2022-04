國安部長就拜登政府動議撤銷「第42條」面臨國會質詢（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

特朗普總統在疫情期間簽署一項名為「第42條」,或「第42條」的行政命令,容許美國邊境官員以公共衛生為理由,將那些申請庇護的移民驅趕,拜登總統打算在下一個月放寬這項移民政策,但他面臨20個州的訴訟,官司已經打到聯邦最高法院,而路易斯安那州一個聯邦法官,在本週一就另一宗訴訟下了臨時禁制令,禁止拜登政府放寬這項政策,拜登總統表示會遵從法庭的命令,但未來仍會捲土重來,國土安全部長為此在週三遭到國會的質詢。

國土安全部部長馬約卡斯在週三和週四向眾議院的撥款委員會作證,議員質問他拜登政府如何處理、如何結束「第42條」,他回答說國土安全部會依法行事,他也指出,一旦撤銷這項政策,遊民人數會增加,並可能會令蛇頭有機可乘。

他在週二已經發布六點應對計劃,包括在南部邊界增加醫療及人力資源,加快處理移民難民的申請,與非政府組織合作,把人從政府扣留移到地方社區,以及加強打擊人口走私組織。

目前國土安全部已經聯絡了300個案件處理員,以加快處理非法入境者的庇護申請。

美國主流媒體報導,在週三的聽證會上,眾議院的共和黨人抨擊馬約卡斯在邊境安全方面的表現,並要求他引咎辭職,並聲稱如果共和黨人今年在國會中期選舉得勝,將動議罷免他。

與此同時,國會參議院共和黨人也正在試圖借助一項疫情救助方案的表決,來維持第42條款。

參院少數黨領袖Mitch McConnell說:「邊界已經完全太開放了,撤回第42條只會使情況變得更糟。」

參院多數黨領袖舒默說:「我們將努力解決這個問題,看看我們黨團是否能同意達成一個立場。」

眾議院拉美裔黨團表示,應該聚焦於改善對遊民的處理方式。

加州聯邦眾議員Raul Ruiz說:「應該取消42條款,我們應該聚焦於邊境管理政策。」

白宮表示,總統拜登正在期待立法者能夠提出更好的建議。

白宮發言人Jen Psaki說:「第42條永遠不能替代全面的移民改革,總統因此渴望與任何人合作把事情完成。」

