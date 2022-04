世界乒乓球職業大聯盟下週在Fremont舉辦美國首次賽事（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

世界乒乓球職業大聯盟(World Table Tennis)下星期將在東灣Fremont舉行,這是WTT首次在美國舉辦賽事。

美國乒乓球選手張安(Lily Zhang)說:「大家好,我是張安,我很興奮世界乒乓球職業大聯盟,將在美國舉辦首次系列錦標賽

世界乒乓球職業大聯盟,簡稱WTT,WTT支線賽下星期5月3日到8日將在東灣佛利蒙的Table Tennis America乒乓球俱樂部舉行,俱樂部負責人沈海龍說這是莫大的榮幸,因為這是第一次WTT在美國舉行。

沈海龍說:「關於這次的比賽,我覺得今年能在我的俱樂部舉辦,作為一個專業的人做專業的事情,我是非常興奮和激動,首先我們盡最大的努力,能達到國際標準,達到WTT的要求來辦這個比賽,當然肯定會有很多不足的地方,畢竟這是在美國乒乓球,畢竟還沒有這麼火熱,但是期望通過我們這次的比賽,能改變美國乒乓球,改變WTT對我們的認可,推廣美國乒乓球,有更大的賽事能落地到美國。」

沈海龍說,為了舉辦國際比賽,將會有全新的比賽台子,現場也會有直播設備,場館可以容納350名觀眾,這次有120多位選手報名,有21個國家派人參賽,其中24位參加過奧運。

台灣乒乓球選手莊智淵說:「大家好我是莊智淵,在這裡想要跟你們分享一個訊息,下個星期由美國所舉辦的第一個WTT系列比賽。」

曾經排名世界第三的台灣選手莊智淵、陳思羽、鄭怡靜都會來參加,美國喜劇演員,同時也是乒乓球員Adam Bobrow,也將共襄盛舉。

全美排名第一,目前在俱樂部擔任教練的寇磊,曾經代表烏克蘭參加四次奧運,也將出賽。

寇磊說:「我自己也會參加比賽,爭取拿到好成績,這次是第一次在美國,很多運動員跟我一樣,也是從沒在美國參加這個比賽,所以他們也是很有興趣來參加。」

來自台灣的曹得若,全美青少年排名前三名,對於能在自己球館比賽,感到很興奮。

曹得若說:「蠻特殊的,就是難得機會,這麼大的比賽來我們自己的球館,可以看到有自己國家球員,還有美國籍的球員。」

今年適逢中美乒乓外交50周年,但由於疫情的關係,中國這次並沒有選手報名參加WTT支線賽。

在球館的牆上,掛著中國知名乒球選手的球衣,灣區的球迷很遺憾,這次無法看到他們的風采,不過沈海龍說,透過大家的努力,借助這次比賽影響力,希望更多人參加乒乓球項目。

乒乓球世界杯、奧運會、世界乒乓球錦標賽,是世界乒乓球三大賽事,世界乒乓球職業大聯盟WTT由國際乒聯在2019年成立,被認為是乒乓球職業化改革的里程碑,有興趣購票者可以上網:https://www.ttamerica.org/wtt2022

