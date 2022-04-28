世界乒乓球職業大聯盟下週在Fremont舉辦美國首次賽事（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

世界乒乓球職業大聯盟（World Table Tennis）下星期將在東灣Fremont舉行，這是WTT首次在美國舉辦賽事。

美國乒乓球選手張安（Lily Zhang）說：「大家好，我是張安，我很興奮世界乒乓球職業大聯盟，將在美國舉辦首次系列錦標賽

世界乒乓球職業大聯盟，簡稱WTT，WTT支線賽下星期5月3日到8日將在東灣佛利蒙的Table Tennis America乒乓球俱樂部舉行，俱樂部負責人沈海龍說這是莫大的榮幸，因為這是第一次WTT在美國舉行。

沈海龍說：「關於這次的比賽，我覺得今年能在我的俱樂部舉辦，作為一個專業的人做專業的事情，我是非常興奮和激動，首先我們盡最大的努力，能達到國際標準，達到WTT的要求來辦這個比賽，當然肯定會有很多不足的地方，畢竟這是在美國乒乓球，畢竟還沒有這麼火熱，但是期望通過我們這次的比賽，能改變美國乒乓球，改變WTT對我們的認可，推廣美國乒乓球，有更大的賽事能落地到美國。」

沈海龍說，為了舉辦國際比賽，將會有全新的比賽台子，現場也會有直播設備，場館可以容納350名觀眾，這次有120多位選手報名，有21個國家派人參賽，其中24位參加過奧運。

台灣乒乓球選手莊智淵說：「大家好我是莊智淵，在這裡想要跟你們分享一個訊息，下個星期由美國所舉辦的第一個WTT系列比賽。」

曾經排名世界第三的台灣選手莊智淵、陳思羽、鄭怡靜都會來參加，美國喜劇演員，同時也是乒乓球員Adam Bobrow，也將共襄盛舉。

全美排名第一，目前在俱樂部擔任教練的寇磊，曾經代表烏克蘭參加四次奧運，也將出賽。

寇磊說：「我自己也會參加比賽，爭取拿到好成績，這次是第一次在美國，很多運動員跟我一樣，也是從沒在美國參加這個比賽，所以他們也是很有興趣來參加。」

來自台灣的曹得若，全美青少年排名前三名，對於能在自己球館比賽，感到很興奮。

曹得若說：「蠻特殊的，就是難得機會，這麼大的比賽來我們自己的球館，可以看到有自己國家球員，還有美國籍的球員。」

今年適逢中美乒乓外交50周年，但由於疫情的關係，中國這次並沒有選手報名參加WTT支線賽。

在球館的牆上，掛著中國知名乒球選手的球衣，灣區的球迷很遺憾，這次無法看到他們的風采，不過沈海龍說，透過大家的努力，借助這次比賽影響力，希望更多人參加乒乓球項目。

乒乓球世界杯、奧運會、世界乒乓球錦標賽，是世界乒乓球三大賽事，世界乒乓球職業大聯盟WTT由國際乒聯在2019年成立，被認為是乒乓球職業化改革的里程碑，有興趣購票者可以上網：https://www.ttamerica.org/wtt2022

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。