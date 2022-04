【KTSF】

白宮首席防疫專家Anthony Fauci說,美國可能已經走出疫情,但世界仍然要面對大流行。

Fauci說:「我們肯定現在美國已走出大流行,每天不再有90萬宗新症,不再有數以萬計的住院案例,及幾千人染疫死亡。」

Fauci醫生也表示,雖然人類不能剷除新型冠狀病毒,但是透過接種疫苗,例如每年打防疫針,可以將病毒數量壓制到至低。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。