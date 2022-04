美國華人歷史學會博物館重開 李小龍展覽打頭炮（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)華埠的美國華人歷史學會博物館,因疫情暫停開放兩年之後重開,打響頭炮的是以李小龍為主題的展覽,展示這位傳奇武術家的一生。

展覽位於華埠Clay街965號,圍繞著大家都是李小龍於同一天空下,都是一家人的主題。

展覽品包括李小龍的畫作,他主演電影的道具,與他自己的健身器材。

美國華人歷史學會的會長表示,李小龍是個有遠見的人,當所有人認為亞裔不能夠在美國主流圈子立足時,李小龍在電影業創出一番天地,他不單是一位武術家,而是一位運動健將,對於拳擊、劍擊甚至是舞蹈都有研究,他相信人人平等,於荷里活受過歧視,於片場上亦是薪金最低的一位,就算是於自己的社區都曾被拒諸門外。

胡智騰(Justin Hoover)說:「有些非洲裔領袖會說,他們喜歡李小龍,早於華裔社區,因為李小龍於華人眼中不夠傳統,所以往往都不被接受。」

即使如此,李小龍仍然堅持於屋崙教功夫,無論對方是什麼族裔、男性抑或女性。

展覽亦採用全新技術,亦是唯一一個可以打破東西的展覽,市民可以嘗試劈開木板。

會長希望這個展覽,能吸引更多人來訪華埠,因為華埠仍正走出疫情的陰霾,包括各種針對亞裔的暴力案件。

胡智騰說:「華埠仍然面對著威脅到這間博物館、光顧紀念品店和本地餐廳,才是成為社區一份子,打擊反亞裔情緒的方法。」

展覽現正向公眾開放,門票費用十元,可以到美國華人歷史學會的網站Chsa.org購票。

