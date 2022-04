灣區捷運董事會票決通過恢復強制口罩令

【KTSF】

灣區捷運(BART)董事會週四早上通過恢復強制口罩令,再度要求捷運乘客戴口罩,但某些人士可獲豁免。

根據口罩令,乘搭捷運的乘客在過收費閘口後,在車站及列車內都需要戴口罩,兩歲或以下兒童可獲豁免,而因為健康問題不宜戴口罩的人士也可獲豁免。

口罩令將執行至7月18日,屆時捷運董事會可再決定是否延長。

捷運董事會成員Rebecca Saltzman表示,她強烈支持規定捷運乘客戴口罩,以確保所有乘客的安全,她尤其擔心那些免疫力低,以及尚未合資格接種新型肺炎疫苗的5歲以下兒童。

捷運表示,車站將會免費給有需要的乘客提供口罩,任何違反口罩令的人士,有可能面臨最高75元罰款,或被逐出需付車資才能進入的範圍。

佛羅里達州一名聯邦法官,上月推翻聯邦政府對公共交通實施的強制口罩令,令灣區以至全國不少公共交通系統不再執行口罩令。

