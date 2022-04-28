眾院通過成立委員會探討設立「全國亞太裔博物館」可行性（視頻）

April 28, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院表決通過一項法案建議成立一個委員會，專門探討設立一間「全國亞太裔博物館」的可行性，法案下一步將轉交參議院審議。

國會眾議院全院一致通過增設一個新的委員會，去探討設立一間專門研究亞太裔歷史文化的「全國亞太裔博物館」的可行性。

建議中的這個委員會，成員有八個人，將會研究興建這間博物館所需的成本、將來選址的地點、是否在首都華盛頓地區，以及該博物館是否隸屬於「史密森尼研究所」（Smithsonian Institution）。

這個研究所涵蓋全球21間最大規模的博物館機構，和全國動物園、教育和研究中心。

眾議院在辯論這項法案時，民主黨籍紐約州聯邦眾議員孟昭文（Grace Meng）表示，亞太裔從美國建國之初，就開始塑造國家歷史，早期中國勞工協助建造跨州鐵路，這些貢獻經常被遺忘，現在是時候作出改變。

民主黨籍韓裔聯邦眾議員Andy Kim就指出，他經常都要忍受其他人的嘲笑和歧視。

Kim說：「仇恨犯罪上升好像阿特蘭大槍擊案，和紐約市及全國其他暴力案，我們經常聽到這句話『你不屬於這裡』，我也經常聽到，不幸地，我兩名兒子，4歲和6歲，已經聽到傷人的說話，這些標籤字句令他們莫名其妙。」

他因此希望他的兒子長大時，能以自已的背景為榮。

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