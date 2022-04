眾院通過成立委員會探討設立「全國亞太裔博物館」可行性（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院表決通過一項法案建議成立一個委員會,專門探討設立一間「全國亞太裔博物館」的可行性,法案下一步將轉交參議院審議。

國會眾議院全院一致通過增設一個新的委員會,去探討設立一間專門研究亞太裔歷史文化的「全國亞太裔博物館」的可行性。

建議中的這個委員會,成員有八個人,將會研究興建這間博物館所需的成本、將來選址的地點、是否在首都華盛頓地區,以及該博物館是否隸屬於「史密森尼研究所」(Smithsonian Institution)。

這個研究所涵蓋全球21間最大規模的博物館機構,和全國動物園、教育和研究中心。

眾議院在辯論這項法案時,民主黨籍紐約州聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)表示,亞太裔從美國建國之初,就開始塑造國家歷史,早期中國勞工協助建造跨州鐵路,這些貢獻經常被遺忘,現在是時候作出改變。

民主黨籍韓裔聯邦眾議員Andy Kim就指出,他經常都要忍受其他人的嘲笑和歧視。

Kim說:「仇恨犯罪上升好像阿特蘭大槍擊案,和紐約市及全國其他暴力案,我們經常聽到這句話『你不屬於這裡』,我也經常聽到,不幸地,我兩名兒子,4歲和6歲,已經聽到傷人的說話,這些標籤字句令他們莫名其妙。」

他因此希望他的兒子長大時,能以自已的背景為榮。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。