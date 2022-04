布林肯強調堅決確保台灣有能力自衛

【有線新聞】

美國國務卿布林肯表示,幾個星期內將公布針對中國的國安政策,又稱美方會堅決確保台灣有能力自衛防範任何侵略。美軍軍艦再次駛經台灣海峽,解放軍批評是對台獨勢力發出錯誤信號,堅決反對。

布林肯出席參議院外交委員會聽證會,本月中曾訪台的委員會主席梅嫩德斯提及,全球九成先進半導體產自台灣,萬一大陸攻下台灣,全球都會受影響,其他國家亦會質疑美國對台的承諾。

布林肯承認問題有逼切性,已連同台灣、日本、荷蘭等採取重要措施,確保先進半導體不會轉移到大陸,或讓大陸取得相關生產技術。

他重申美方會協助台灣自衛,及強化不對稱作戰能力,表示:「我們堅決確保台灣擁有足夠的自衛能力,抵禦任何潛在侵略,包括大陸單方面破壞維持數十年的現狀。」

美軍軍艦相隔兩個月再次穿越台灣海峽,第七艦隊伯克級導彈驅逐艦桑普森號周二通過台海,稱是符合國際法下在國際水域例行航行,展示美國維護自由開放印太地區的承諾。

台方稱桑普森號由南向北駛經台海,軍方全程掌握。桑普森號隸屬核動力航母林肯號戰鬥群,早前曾跟日本海上自衛隊在菲律賓海進行聯合演練。

解放軍東部戰區稱,有組織兵力對桑普森號全程監視警戒,批評美軍頻頻進行這種挑釁行徑,向台獨勢力發出錯誤信號,蓄意破壞台海和平穩定,強調堅決捍衛國家主權和領土完整。

