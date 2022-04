調查指亞裔新冠患者住院和死亡率高於其他族裔（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州大學舊金山分校一項新的調查發現,灣區感染新冠肺炎的人當中,亞裔的住院率和死亡率都高於其他族裔。

研究用的是2020年以來收集到新冠肺炎病例的資料,發現亞裔染疫住院率為11.5%,這比白人的5.4%高出一倍,也高過非洲裔的9.3%和拉美裔的6.9%。

研究的醫學專家表示,未確診的糖尿病可能是一個因素。

舊金山加大教授黃堅白說:「在亞裔社區中,有很高的糖尿病未確診率,亞裔有糖尿病的人,未必是體重超重的人,這是許多人沒有意識到的,所以民眾在看醫生時,可以提出做糖尿病檢測,方法是一個簡單的抽血檢測。」

研究發現,非洲裔和拉美裔的確診率,比亞裔和白人來得到高,分別是11.8%和5.4%。

灣區亞裔人口佔28.3%,染疫死亡率是所有族裔中最高,多數的死者是60歲以上的病人,亞裔病例的死亡機率是5.8%,比白人的1.5%高出約三倍。

黃教授補充說,亞裔的死亡病例中,病人的社會環境和他們的死亡機率沒有關聯。

黃教授說:「我們需要在這方面做更多的研究,了解亞裔社區中的特別因素,因為我們知道亞裔社區中,有不同的社區、世代、年齡、信仰、國家、文化背景等,把所有亞裔社區連在一起,並沒有考慮到個別社區的需要和多元因素,我們必須縮小當中的差距。」

