台灣新增8822宗本地確診 當局預計星期四將破萬

台灣單日新增新型肺炎本地個案突破8000宗,再多2人死亡。當局宣布星期四起,市民需以實名制購買快速測試劑。

台灣疫情持續擴大,台北市長柯文哲日前指若甚麼也不做,到5月7日將每日有一萬人確診。流行疫情指揮中心指揮官陳時中星期三這樣回應:「明天就過一萬了啦。」

台灣新增8822宗新型肺炎本地個案,創單日新高,再多2人死亡。新北市佔最多有3241宗,台北市和桃園市都有過千宗,輸入個案就有101宗。受疫情影響,現時新北市只剩16萬套快速測試包。

為確保供應,台灣星期四起民眾需用實名制購買快速測試劑,每次最多可買5套,每套大約100元台幣。

當局亦取消以「實聯制」記錄行蹤,進出場所毋須再掃二維碼,但鼓勵民眾下載「台灣社交距離」應用程式,只需打開藍牙,就可以知道有否與確診者有過近距離接觸。

另外由5月1日凌晨開始,台灣的航空機組人員返台檢疫措施亦會調整,只要接種了加強針並滿14日,便可縮短居家隔離時間至3日,再加4日自主健康管理。

對於有消息指陳時中會出席5月的世界衛生大會,台灣當局表示正在評估,但會優先處理疫情。

